Macron leva tapa da esposa no Vietnã





O presidente francês Emmanuel Macron foi surpreendido por um tapa no rosto dado pela própria esposa, Brigitte Macron, no momento em que desembarcava no Vietnã, na noite de domingo (25).

O gesto, registrado em vídeo pela agência Associated Press, viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de comentários e interpretações sobre o episódio.

A gravação mostra o casal presidencial surgindo na porta do avião em Hanói. Macron aparece de perfil, aparentemente em conversa com alguém, quando Brigitte, fora do enquadramento, o atinge no rosto com a mão.

O presidente então se vira rapidamente, acena para a imprensa e desce as escadas. Ao final, tenta oferecer o braço à esposa, mas ela se apoia sozinha no corrimão, recusando o gesto.

Diante da repercussão, o Palácio do Eliseu primeiro questionou a autenticidade das imagens, mas acabou confirmando que o vídeo era real.Um assessor de Macron descreveu a cena como uma "discussão inofensiva de casal" e negou qualquer desentendimento mais sério entre os dois.

Outra fonte próxima à presidência afirmou que o momento foi apenas uma brincadeira entre marido e mulher antes do início da visita oficial.

Apesar das tentativas de minimizar o incidente, o comportamento do casal continua sendo assunto na imprensa francesa e nas redes sociais.