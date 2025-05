Krokodyl Embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, Israel





Um cidadão com dupla nacionalidade, americana e alemã, Joseph Neumeyer, de 28 anos, foi acusado de tentar incendiar a sede diplomática dos Estados Unidos em Tel Aviv, Israel, em meados de maio. As informações são do The New York Times.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Neumeyer aproximou-se da entrada de funcionários do escritório da embaixada carregando uma mochila com três coquetéis molotov, garrafas contendo etanol e panos.

Ele cuspiu em um segurança e fugiu, mas deixou o material para trás.

Preso no mesmo dia em um hotel de Israel, o homem foi deportado para os EUA no sábado (24) e detido no Aeroporto de Nova York no domingo (25).

No mesmo dia que foi detido, compareceu à corte federal no Brooklyn, onde aguarda julgamento, segundo o The New York Times.

Se condenado, pode enfrentar até 20 anos de prisão.

Ameaças nas redes sociais e motivação

Investigadores do FBI revelaram que Neumeyer publicou ameaças em sua conta no Facebook entre março e maio.

Em uma postagem de 19 de maio, ele escreveu:

“Juntem-se a mim nesta tarde em Tel Aviv — vamos incendiar a embaixada dos EUA”.

Dias antes, em 22 de março, postou:

“Estamos matando Trump e Musk agora ”, referindo-se a Elon Musk, bilionário assessor do ex-presidente.

Outras mensagens incluíam frases como “ Morte à América ” e “ Morte ao Ocidente ”.

Segundo a promotoria, o acusado viajou dos EUA para Israel em 23 de abril, um mês antes do ataque frustrado.

Contexto de tensão entre embaixadas

O caso ocorre em meio a ataques recentes contra instalações diplomáticas.

Na semana passada, dois funcionários da embaixada de Israel em Washington foram mortos a tiros por Elias Rodriguez, que declarou à polícia ter agido “ pela Palestina ”, conforme documento do FBI.

A embaixada dos EUA em Tel Aviv mantém um escritório secundário desde 2018, quando a sede principal foi transferida para Jerusalém, decisão que gerou protestos internacionais.





Defesa se recusa a comentar

Jeff Dahlberg, advogado de Neumeyer indicado pela defensoria pública federal de Nova York, não quis se pronunciar sobre as acusações, segundo o The New York Times.

O acusado permanece preso sem direito a fiança no Centro de Detenção Metropolitano.