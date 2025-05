Reprodução A nova data do vestibular de inverno 2025 ainda não foi divulgada





A primeira fase do vestibular de inverno 20925 da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp) foi cancelada neste domingo (25), segundo comunicado oficial divulgado pela instituição pública de ensino pouco tempo antes do início da prova.

Segundo a Unesp, a suspensão aconteceu devido a falta de energia elétrica em um dos locais de prova, na Etec Parque da Juventude, na Zona Norte de São Paulo.

Os candidatos já estavam nos locais de aplicação de prova quando foram comunicados da decisão.

O vestibular de inverno da Unesp recebeu 2,564 inscrições para 144 vagas nos cursos das engenharias agronômica, civil, mecânica e elétrica do câmpus de Ilha Solteira.

Cerca de mil e cem candidatos iam fazer a prova na capital paulista. O restante dos estudantes iria fazer o exame no interior. O cancelamento foi para todos os candidatos.

As atualizações sobre o exame, informou a Unesp, serão divulgadas nos sites da Fundação Vunesp, responsável pela seleção, e do Vestibular Unesp.





Ainda não há informações sobre um possível reembolso de candidatos que queiram fazer o exame no novo dia. A Unesp também não esclareceu se o cancelamento da primeira fase deve impactar a data da segunda fase do vestibular.

Juntamente com o vestibular de inverno, a Unesp realiza ainda a seleção de ingresso pelas notas do Enem 2023 e 2024, com cadastramento gratuito até 30 de maio, pela página da Vunesp, para 16 vagas nos cursos das engenharias do câmpus de Ilha Solteira.