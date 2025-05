Harry Jaggard/Youtube Jaggard visitou enormes monumentos em homenagem aos líderes do partido.





Harry Jaggard, youtuber britânico de 27 anos, entrou na Coreia do Norte em abril deste ano ao se inscrever na Maratona Internacional de Pyongyang, única oportunidade que encontrou para acessar o país com uma câmera. As informações são do New York Post.

Jaggard relatou ao The Post que suas expectativas foram superadas:

"Achei que filmagens seriam mínimas, mas tive liberdade absurda. Eles estavam muito relaxados".

Durante cinco dias, ele visitou pontos como o metrô da capital, museus de guerra, bares e monumentos ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-líder Kim Jong-il.

"É como ver só as partes brilhantes de um país, tipo Las Vegas nos EUA", comparou.





Três locais proibiram filmagens: uma torre de observação, um supermercado e um museu de guerra, onde viu uma estátua de um corvo comendo um soldado americano morto.

Com 2,43 milhões de inscritos em seu canal, ele treinou por um mês para completar os 42 km da maratona, mesmo raramente correndo mais de 5 km por semana.

Surpreendeu-se ao finalizar a prova em 3h40 e registrou o momento com 50 mil pessoas torcendo: "Nunca esperei terminar, foi incrível".

Guias, propaganda e indoctrinação

Apesar da aparente abertura, o youtuber testemunhou propaganda massiva:

"Está em todo lugar, sempre exaltando o líder como protetor do país".

Harry Jaggard/Youtube Um enorme monumento ao Partido dos Trabalhadores retrata um martelo, uma foice e um pincel.





Um guia chegou a afirmar que a Coreia do Sul enviou a COVID-19 via " balões de ar ", enquanto outro descreveu Kim Jong-un como " fonte de nossa imagem e força ".

Jaggard especulou: " Parece haver doutrinação. Alguns devem saber que o mundo exterior é mais desenvolvido, mas não podem fazer nada".

Conexões humanas e riscos ocultos

O britânico destacou conversas "comoventes" com locais, que questionaram por que estrangeiros não gostam do país e expressaram curiosidade sobre os EUA e Donald Trump.

Evitou revelar diálogos off-camera para " não causar problemas " aos norte-coreanos.

Em seu hotel, único local com internet, desconfiou de possíveis microfones ocultos.





Impacto do vídeo e fechamento turístico

Pouco após sua visita, o regime cancelou dezenas de vistos de turistas sem aviso.

A CNN sugeriu que o vídeo de Jaggard, publicado em seu canal, pode ter motivado a medida, embora não haja confirmação oficial.

O youtuber reforçou:

"O povo norte-coreano é diferente do governo. Eles não odeiam estrangeiros como mostram".