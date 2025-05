Reprodução Instagram Jacaré “cidadão” surpreende motoristas ao atravessar avenida movimentada nos EUA





Um enorme jacaré foi flagrado atravessando uma rua bastante movimentada na cidade de Brandon, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. O registro, feito no início deste mês, chamou atenção porque o animal parecia seguir as regras de trânsito, caminhando calmamente pela faixa de pedestres como se fosse um cidadão qualquer. As informações são da Fox News.

A Flórida é um dos lugares dos Estados Unidos onde não é tão estranho assim ver jacarés ou crocodilos andando livremente pelas vias e parques.

O que chamou a atenção dos pedestres e motoristas foi exatamente o papel de "cidadão" do animal que respeitou a faixa de pedestres ao chegar ao outro lado da avenida.

Apesar do susto de alguns motoristas, o jacaré cruzou a via sem incidentes e seguiu seu caminho. O caso reforça a frequência com que animais silvestres acabam circulando por áreas urbanas na região.

Não foi a primeira vez...

Apesar da notícia acima tem um tom curioso e engraçado, há também casos tristes de ataque de jacarés a pessoas na Flórida.

No início desse mês, Cynthia Diekema, de 61 anos, foi morta por um jacaré no Lago Kissimmee, ao sul de Orlando. Ela estava passeando de canoa com o marido na hora do ataque, disseram autoridades locais. O homem tentou lutar contra o réptil, mas não teve sucesso.

De acordo com relatos iniciais, a canoa de 4,2 metros passou por cima de um jacaré, de cerca de 3,5 metros de comprimento, que reagiu se debatendo e derrubando Cynthia na água. O réptil, então, matou a mulher. A área do incidente fica próxima do local onde, em março, uma mulher foi atacada por um jacaré e mordida no cotovelo enquanto andava de caiaque.





Em uma entrevista coletiva, o major da FWC, Evan Laskowski, disse que a mulher estava sentada na proa de uma canoa quando o ataque aconteceu. Ela e o marido estavam a cerca de 76 centímetros de profundidade quando o barco passou por cima de um grande jacaré.

"O jacaré se debateu e virou a canoa. Os dois indivíduos acabaram na água", disse Laskowski. "Ela ficou em cima do jacaré na água e foi mordida. O marido tentou intervir, mas não teve sucesso”.

Confira o vídeo do jacaré atravessando a via pela faixa de pedestres: