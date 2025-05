Pei Fon/Agência Alagoas Instabilidades podem causar chuva intensa no Litoral, Baixo São Francisco e Zona da Mata





As fortes chuvas que atingem Alagoas desde o fim de semana já afetaram 722 pessoas, sendo 455 desabrigadas e 267 desalojadas, segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (21) pela Defesa Civil Estadual.

Treze municípios registraram danos, com destaque para São Luiz do Quitunde, com 144 desabrigados, Maceió, 152 afetados, Coqueiro Seco, 45 afetados e Pilar, com 77.

As regiões mais impactadas são o Litoral, Zona da Mata e Baixo São Francisco.

A Defesa Civil monitora os rios Jacuípe e Mundaú e alerta a população para evitar áreas de risco.

Problemas no abastecimento de água

Doze cidades da Região Metropolitana de Maceió, Zona da Mata e Litoral enfrentam interrupções no fornecimento de água devido às chuvas, falta de energia e danos estruturais.

A Companhia de Saneamento de Alagoas (Casal) relatou turbidez elevada nos mananciais de Rio Largo, Messias, Anadia e Matriz de Camaragibe, o que interrompeu o tratamento.

Em Passo de Camaragibe e Novo Lino, quedas de energia paralisaram sistemas de produção.

Capela sofre com tubulações obstruídas por detritos, enquanto Maceió teve falhas no abastecimento no bairro Riacho Doce.

Carros-pipa foram acionados para amenizar o problema.





Rios em risco de transbordamento

O boletim hidrológico da Secretaria de Meio Ambiente (Semarh) alerta para elevação preocupante em rios e lagoas.

O Jitituba transbordou em Flexeiras, atingindo 424 cm, e o São Miguel ultrapassou 348 cm em São Miguel dos Campos.

Rios Jacuípe(399 cm), Santo Antônio(469 cm) e Manguaba(250 cm) estão próximos do limite, com alagamentos em áreas ribeirinhas.

As lagoas Mundaú(252 cm em Marechal Deodoro) e Manguaba também preocupam.

A Semarh mantém equipes em plantão para atualizar dados em tempo real e reforça alertas para deslizamentos e alagamentos, principalmente no Litoral.