Um momento raro e impressionante foi capturado no litoral de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Uma baleia -fin — considerada a segunda maior espécie de cetáceo do mundo — foi registrada por um drone pilotado pelo guia turístico Christian Meira na última quinta-feira (15).

Esse gigante dos mares pode chegar a medir até 27 metros e pesar impressionantes 70 toneladas. Nas imagens feitas por Meira, o animal se aproxima calmamente da lancha em que ele estava.

De acordo com biólogos marinhos, embora esse tipo de baleia não seja comumente avistado na região Sudeste, há registros esporádicos, especialmente durante a temporada de migração. Nessa época do ano, diversas espécies de baleias deixam águas mais frias rumo a locais tropicais, onde se reproduzem.

Meira contou, em sua rede social, como foi o encontro:

“Eu estava na lancha por volta das 8h20 quando ouvi um som. Era o sopro dela na superfície. Olhei ao redor e não vi nada. Então, levantei voo com o drone e comecei a buscar nas proximidades”, publicou em suas redes sociais.





A espera durou cerca de 25 minutos até que o enorme mamífero surgiu nas imagens. “Quando apareceu, fiquei sem acreditar no tamanho daquele ser incrível”, relatou o guia.

O vídeo viralizou nas redes, encantando internautas com a beleza e grandiosidade do animal, cuja presença nas águas brasileiras continua sendo motivo de fascínio.

