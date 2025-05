Marcello Casal Jr/Agência Brasil TSE afirma que quem não regularizar a situação terá o título de eleitor cancelado





Esta segunda-feira (19) é o último dia para que mais de 5 milhões de eleitores regularizem a situação com a Justiça Eleitoral (JE). A medida vale para quem não votou sem apresentar justificativa e não pagou a multa referente à ausência nas últimas três eleições consecutivas.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até o momento, 159.002.404 eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para resolverem suas situações. O órgão afirma que quem não realizar a regularização terá o título eleitoral cancelado.

Como regularizar?

Caso você tenha débitos com a Justiça Eleitoral por não ter votado sem justificativa apresentada, basta acessar o serviço de Autoatendimento Eleitoral e consultar a sua situação. O processo também pode ser feito no aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral da sua cidade ou zona. Clique aqui para acessar o site.

A consulta deve ser feita apenas nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. O serviço de regularização é gratuito, sem cobrança de taxa — o eleitor paga apenas a multa sobre um ou mais turnos em que deixou de votar.





Multa

Quando a eleitora ou o eleitor deixa de votar e não apresenta justificativa, é aplicada uma multa para cada turno ausente, cujo valor é estipulado pelo juiz eleitoral. O pagamento pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral, no aplicativo e-Título ou diretamente no cartório eleitoral, com opções que incluem boleto, Pix ou cartão.

Após a confirmação do pagamento, a quitação do débito é registrada automaticamente no sistema. Caso a pessoa comprove a impossibilidade de arcar com o valor, o juiz eleitoral pode isentar a cobrança da multa.