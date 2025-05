Reprodução Jacaranda FM VÍDEO: mulher dá de cara com crocodilo na piscina de casa





Viver na África do Sul pode trazer riscos inesperados. Embora os sul-africanos não andem por aí montados em elefantes ou leões, é comum que animais selvagens perigosos apareçam nos quintais de casa. A maioria das pessoas está acostumada a ficar de olho em cobras ou macacos, mas, de vez em quando, surgem ameaças bem maiores.

Foi o que aconteceu com Angel Breytenbach, uma australiana que vive com seu parceiro na província de North West, na África do Sul.

Apesar de a Austrália também ser conhecida por suas histórias malucas com a vida selvagem, nada poderia ter preparado Breytenbach para esse tipo de encontro.

Em 2021, ela publicou um vídeo no TikTok — que recentemente voltou a viralizar — mostrando o momento em que encontra um crocodilo dentro da piscina de casa.





No vídeo, é possível ver o animal no fundo da piscina, tranquilo e completamente à vontade, enquanto voluntários tentam retirá-lo com todo o cuidado. Após duas tentativas frustradas, o crocodilo finalmente é capturado e levado para uma área mais apropriada ao seu habitat natural.

O vídeo pode ser assistido aqui: