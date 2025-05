Reprodução Praça da catedral de Chiclayo lotada de fiéis que celebram a nomeação do Papa Leão XIV









A população de Chiclayo, localizada na região de Lambayeque, no Peru, com cerca de 630 mil habitantes, vive dias de orgulho e euforia desde o anúncio da escolha do papa Leão XIV, na tarde da última quinta-feira (8).

A proximidade dos católicos daquela região do norte peruano com o cardeal Robert Francis Prevost, recém-nomeado papa, motivou um fervor popular nos arredores da catedral da cidade, onde ele foi ordenado bispo em 2015 e seguiu até 2023. Foi nessa época que o norte-americano se naturalizou peruano.

Reprodução O jovem sacerdote Robert Francis Prevost conheceu o povo peruano em 1985, como missionário





No seu primeiro discurso como papa, ainda na sacada do Vaticano, ele saudou a diocese e o povo da cidade que agora enaltece seus feitos na cidade.

“Permitam-me algumas palavras em espanhol: uma saudação à diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhou sua fé e deu muito para ser a igreja fiel de Jesus Cristo”, disse Leão XIV.

Para os peruanos de Chiclayo e de todos os vilarejos do entorno, ele sempre foi o “padrecito Roberto”, o homem humilde e bom, que peregrinava entre o povo mais humilde para levar ajuda e esperança.

Reprodução O então bispo de Chiclayo, Robert Francis Prevost, no Peru





É o que conta ao Portal iG a peruana Fany Correa Nunjar, nascida em Chiclayo, que hoje mora em São Paulo, mas que chegou a testemunhar uma parte da trajetória do papa Leão XIV nos vilarejos daquela região do Peru. Sua família continua em Chiclayo.

Dedicado às obras sociais

Prevost iniciou sua vida religiosa em 1977. Em 1982, foi ordenado sacerdote e, em 1985, foi enviado como missionário para Chulucanas, no norte do Peru. A partir dessa primeira convivência com os peruanos, ele foi traçando um longo relacionamento com aquele país e seu povo.

Reprodução O então bispo Prevost, durante suas peregrinações aos vilarejos do norte do Peru





Em 2014, o Papa Francisco o nomeou administrador apostólico da Diocese de Chiclayo e, em 2015, foi consagrado bispo da diocese.

“Era uma pessoa super humilde. Ao mesmo tempo tímida e muito participativa. E, sobretudo, muito inteligente. Gostava de participar das obras sociais e não media esforços para estar perto das pessoas que precisavam dele”, descreve Fany, que nas viagens frequentes de férias ao Peru, ao lado da família, assistia às missas do bispo, na época.

“Quando nossa região foi arrasada pelas chuvas, ele colocou suas botas e seguiu para a área afetada, para ajudar os necessitados. Estava sempre nas capelinhas, que é como chamamos as igrejinhas rurais. Lá, ele gostava de estar, porque ele dizia que ali precisavam mais”, acrescenta ela, se referindo às enchentes no norte do Peru em fevereiro de 2023.

Reprodução O Bispo Prevost no acolhimentos dos atingidos pelas enchentes de 2023, no norte do Peru





Coragem e conhecimento

Outro momento marcante do bispo Prevost no Peru, segundo Fany, foi sua atuação junto à população no período da pandemia de Covid-19. Ela estava lá em 2020.

“Vi de perto toda a sua dedicação, porque eu viajei para o Peru de férias, o aeroporto fechou e eu fiquei por lá. Ele parava em Chiclayo, mas circulava por todos os vilarejos do entorno, circulava por Chumbenique, Saña, Cayaltí, Nueva Arica, ia onde estava o povo mais necessitado. Foi muito humanitário”, relembra, mencionando alguns dos distritos peruanos na região da diocese em que o cardeal atuava.

Foi nesse período que o então bispo rezou pelas ruas vazias, porque a população estava em quarentena ( veja o vídeo abaixo).

“Ele não teve medo e ajudou muito as pessoas dos vilarejos, porque o Peru é um país que não tem muita estrutura sanitária. As pessoas se cuidavam, mas muita gente pegou Covid, morreu. E ele estava lá, junto às pessoas mais humildes, rezando missas, semeando esperança e fé, orientando para o povo se cuidar, para não fraquejar”, ressalta ela.

A peruana mencionou também a participação do então cardeal Prevost em investigações de casos de abusos sexuais envolvendo membros da igreja.

“Ele presidiu no Peru a comissão que o papa Francisco lhe encarregou para investigar casos de abuso sexual. Um cargo super importante que a ele foi conferido, justamente pelo conhecimento do direito canônico que ele tem e porque sempre defendeu os direitos humanos”, destacou.

Defesa dos imigrantes

A trajetória sacerdotal do papa Leão XIV indica que seu pontificado deverá ter a marca do legado do papa Francisco.

É no que acreditam seus amigos peruanos que acompanharam seu trabalho em prol da população em vulnerabilidade, inclusive dos imigrantes.

Reprodução Várias foram as ações do então bispo Prevost em prol dos mais vulneráveis, entre elas a criação de um refeitório para imigrantes





Uma de suas iniciativas destacada pela peruana Fany, foi a criação de um refeitório para imigrantes no Distrito de Eten, um centro agrícola e econômico importante na região de Lambayeque, que também faz parte da capital Chiclayo.

Conhecida pela produção de algodão e pela sua tradição na produção de tecidos, a cidade também explora o turismo por ser um ponto de partida para explorar as ruínas de Túcume e a região de Pachacamac, que apresentam importantes vestígios da cultura inca.

Por isso, é uma cidade que recebe imigrantes que vão em busca de trabalho.

“Ele sempre ajudou muito todos que precisaram dele. É uma pessoa honesta e com muita empatia pelas pessoas humildes. É amigo, sempre brincalhão. Depois da missa, gostava muito de falar com as pessoas e sempre foi muito querido também pelas crianças. Foi uma excelente escolha para papa. Isso nos orgulha e nos enche de alegria”, finaliza a peruana de Chiclayo, Fany Correa Nunjar.

Reprodução Papa Leão, o então bispo Robert Francis Prevost, era carinhosamente chamado de padrecito Roberto pelos peruanos assistidos por ele





E as festividades em Chiclayo continuam. Durante todo o fim de semana, os fiéis celebraram a eleição do Papa Leão XIV, com missas, orações e música. Na noite deste último domingo (11), uma celebração em frente à Catedral de Santa Maria reuniu milhares de fiéis.

As ruas ao redor da catedral permanecem com fotos, santinhos, bandeiras e faixas que celebravam a figura do Papa Leão XIV. São dias de euforia e de muita festa na cidade.

Confira alguns momentos de missas celebradas pelo bispo Prevost durante a pandemia, no Peru