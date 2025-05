Reprodução/CET Clima chuvoso





A terça-feira (13) será de tempo instável em boa parte do Norte e do Nordeste do Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as duas regiões concentram os maiores volumes de chuva e permanecem sob alerta para possíveis transtornos causados pelas precipitações.

O Inmet prevê acumulados entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 km/h. Com isso, há risco de alagamentos, queda de galhos, descargas elétricas e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Diante dos riscos, a recomendação é evitar abrigo sob árvores durante as rajadas de vento, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, e desligar aparelhos elétricos sempre que possível.

Já nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, a tendência é de tempo mais estável, com temperaturas amenas e predomínio de sol entre nuvens. Não há alertas de tempestade para essas áreas.

No Sul, o Rio Grande do Sul segue sob influência de um centro de alta pressão no Atlântico. O dia começa com nevoeiro e neblina em alguns pontos, principalmente nos Aparados da Serra, onde ainda pode haver formação de geada fraca ao amanhecer. A tendência é de uma tarde mais agradável, com máximas em elevação, especialmente no Oeste e no Sul do estado.

Em Santa Catarina e no Paraná, o sol aparece entre nuvens, com maior nebulosidade na região de Florianópolis e no litoral paranaense, onde pode haver chuva leve e garoa ao longo do dia. Em São Paulo, o céu também fica encoberto em áreas próximas ao litoral, com possibilidade de garoas isoladas.

O vento sopra com mais intensidade no Leste do Rio Grande do Sul, em especial na faixa costeira, com rajadas médias entre 30 e 50 km/h.