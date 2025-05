Reprodução/Instagram Papa foi escolhido nesta quinta (8)





A CNBB( Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e diversas arquidioceses brasileiras se manifestaram nas redes sociais nesta quinta-feira (8) após o anúncio da fumaça branca, sinal tradicional de que um novo papa foi escolhido pelos cardeais reunidos em conclave na Capela Sistina, no Vaticano.

A identidade do novo pontífice foi na sacada central da Basílica de São Pedro, onde milhares de fiéis vibraram. Cardeal Robert Prevost comandará a Igreja Católica, sendo chamado de Leão XIV.



A CNBB publicou em seu perfil no Instagram a mensagem: “Habemus Papam! Nós já o amamos!”, comemorando o anúncio feito após dois dias de votações.

A Arquidiocese de São Paulo também se pronunciou nas redes sociais. Em uma publicação, informou que “a tão aguardada fumaça branca pôde ser vista há pouco saindo da chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, na qual os cardeais eleitores da Santa Igreja estão reunidos em Conclave, desde a tarde da quarta-feira, 7”.

O texto acrescenta que os sinos da Basílica de São Pedro ressoaram para anunciar que a Igreja Católica já tem o 267º papa de sua história.

Segundo a arquidiocese, o anúncio oficial será feito pelo Cardeal Protodiácono, atualmente o francês Dominique Mamberti. Caso ele tenha sido o escolhido, outro cardeal assumirá a leitura da tradicional frase em latim.

Em seguida, será revelado o nome civil do eleito e o nome papal que ele adotará.

A publicação informa ainda que o novo pontífice deve aparecer no balcão central da Basílica de São Pedro para saudar os fiéis e conceder sua primeira bênção como líder da Igreja Católica.

Para que um cardeal seja escolhido, é necessário alcançar pelo menos dois terços dos votos dos 133 cardeais eleitores – um mínimo de 89 votos. Como o processo ocorre em sigilo absoluto, os detalhes da votação não serão divulgados.

Outras arquidioceses do Brasil também registraram manifestações. A Arquidiocese do Rio de Janeiro compartilhou em seus stories uma postagem do portal Vaticano News sobre a fumaça branca.





A Arquidiocese de Belo Horizonte publicou a seguinte mensagem: “Fumaça branca! Habemus Papam! Os 133 cardeais eleitores reunidos na Capela Sistina, no Vaticano, elegeram o novo Papa. Em breve, o Sumo Pontífice aparecerá no balcão central da Basílica de São Pedro. Aguardemos em oração o novo Sucessor de Pedro”.

A Arquidiocese de Salvador afirmou: “O nosso coração se enche de alegria, pois já temos Papa”.

Em Manaus, o perfil oficial da arquidiocese republicou a mensagem publicada pela CNBB.

Já a Arquidiocese de Recife publicou: “A tão esperada fumaça branca que anuncia a eleição de um novo papa foi expelida nesta quinta-feira (8) da chaminé da Capela Sistina, no segundo dia de conclave”.

O anúncio oficial do nome e da origem do novo pontífice deve ocorrer ainda nesta quinta-feira, conforme o protocolo estabelecido para a conclusão do conclave papal.