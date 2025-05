Reprodução/Vatican Media Fumaça branca sinaliza escolha de novo potífice

A Igreja Católica ganhou um novo papa nesta quinta-feira (08). A chaminé da Capela Sistina, no Vaticano, liberou uma fumaça branca, o que significa que os cardeais chegaram a um consenso logo no segundo dia do conclave e elegeram o Sumo Pontífice.

Com o anúncio, o protocolo da Igreja Católica segue com a apresentação do novo líder ao público, que deve ocorrer em breve. Ele será revelado oficialmente na sacada central da Basílica de São Pedro, onde será feita a tradicional declaração: "Habemus Papam!"

O conclave, que começou ontem, reuniu 133 cardeais eleitores do mundo todo em segredo absoluto para definir quem será o novo líder da Igreja Católica. Para ser eleito papa, um cardeal deve obter ao menos dois terços dos votos.

A escolha precoce é surpreendente, já que não é comum que o novo papa seja definido de forma tão rápida. Na praça de S. Pedro, os fiéis comemoraram o anúncio simbólico.

Veja fotos:





Agora, os fiéis aguardam a aparição pública do novo papa, que também escolherá o nome pelo qual será conhecido. A expectativa é de que ele faça um breve discurso e conceda a primeira bênção “Urbi et Orbi” ao Vaticano e ao mundo.