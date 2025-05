Reprodução Donald Trump publicou a foto nas redes sociais





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na última sexta-feira (2) uma imagem gerada por IA(inteligência artificial) em que aparece caracterizado como papa. A imagem foi divulgada em sua plataforma Truth Social sem legenda ou explicação adicional.

Horas depois, os perfis oficiais da Casa Branca no X (antigo Twitter) e Instagram republicaram o conteúdo. O episódio ocorre 11 dias após a morte do Papa Francisco, em 21 de abril, e cinco dias antes do início do conclave que elegerá seu sucessor, marcado para 7 de maio, no Vaticano.

Na imagem, Trump aparece sentado em um trono dourado, usando vestes papais brancas com detalhes dourados, mitra tradicional e um crucifixo pendurado no pescoço.

A mão direita está erguida, com o dedo indicador apontado para o alto, em gesto semelhante ao adotado por pontífices em aparições públicas.

A publicação segue declarações feitas dias antes pelo ex-presidente. Na última terça (29), ao ser questionado por repórteres na Casa Branca sobre sua preferência para a sucessão papal, Trump afirmou: “Eu gostaria de ser papa. Essa seria minha escolha número um.”

Na mesma ocasião, mencionou o cardeal de Nova York, Timothy Dolan, como “muito bom”.

Morte do Papa

Ricardo Stuckert/PR Líderes mundiais durante velório do papa Francisco





A morte do Papa Francisco, aos 88 anos, foi confirmada oficialmente pelo Vaticano, que divulgou laudo apontando derrame e insuficiência cardíaca como causas.

O funeral foi realizado em 26 de abril, na Basílica de São Pedro. Trump participou da cerimônia.

A presença do ex-presidente foi criticada por parte da imprensa internacional e por membros do clero. Registros fotográficos mostram Trump usando terno azul escuro e mascando chiclete durante o evento.





Repercussão da foto

A repercussão da imagem foi imediata. Segundo dados divulgados pela Sky News, até o meio-dia de 3 de maio (horário do Reino Unido), a publicação somava 78 mil curtidas no X e 58 mil no Instagram. A maior parte dos comentários se dividiu entre manifestações de apoio e críticas à postagem.

No Vaticano, ainda não houve declaração oficial sobre a postagem. A agência Newsweek informou que entrou em contato com a Santa Sé, mas não obteve resposta até o momento.

O Vatican News informou que o conclave contará com cardeais de todos os continentes e citou como nomes cotados os cardeais Luis Antonio Tagle, das Filipinas, e Timothy Dolan, dos Estados Unidos.