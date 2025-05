Claudia Sheinbaum Pardo/Instagram Sheinbaum recusa proposta de Trump para envio de tropas ao México





Neste sábado (3), a presidente do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou em ligação telefônica com Donald Trump , a proposta de enviar o exército dos Estados Unidos ao território mexicano para combater cartéis de droga, argumentando que a soberania nacional é inviolável.

Segundo relato de Sheinbaum à agência AFP, Trump perguntou “como poderia ajudá-la a combater o crime organizado” e sugeriu o destacamento de tropas americanas no México.

“Eu disse-lhe: ‘Não, Presidente Trump, o território (do México) é inviolável, a soberania é inviolável(...), nunca aceitaremos a presença do exército americano no nosso território’”, afirmou a chefe de Estado, traduzindo fielmente suas declarações.





Proposta de cooperação e controle de armas

Embora tenha recusado o apoio militar direto, Sheinbaum ofereceu “colaborar e partilhar informações ” com os Estados Unidos para enfrentar as quadrilhas.

Ela solicitou ainda que Trump intensifique ações para frear o tráfico de armas — apontado como causa principal da escalada de violência que, em quase duas décadas, resultou em mais de 450 mil vítimas.

Na última sexta-feira, o governo americano emitiu diretriz para “fazer de tudo o que for possível para impedir a entrada de armas no nosso país a partir dos Estados Unidos”, conforme ressaltou a presidente mexicana.