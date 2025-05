Reprodução Porsche pega fogo após bater em uma árvore





Três jovens morreram na noite de sábado (3), quando o carro em que estavam, uma Porsche alugada, capotou e incendiou ao colidir com uma árvore na rodovia provincial SP-85, entre Torchiarolo e Lendinuso, em Brindisi, no sul da Itália . As informações são do La Repubblica.

As vítimas foram identificadas como Luigi Perruccio, de 22 anos, e Sara Capilunga e Karina Ryzkhova , ambas de 21 anos.

Todos moravam em Torchiarolo. Luigi trabalhava na fazenda do pai; Sara fazia estágio em uma empresa de esquadrias; Karina, de origem ucraniana, havia chegado ao país no início da guerra e estava hospedada com uma família local.





Logo após a colisão, o carro virou sobre si e pegou fogo. Equipes dos bombeiros, do serviço de emergência 118, dos carabinieri e da polícia local fecharam a pista para atender a ocorrência.

Quando os familiares chegaram ao local, três pessoas passaram mal devido ao choque.

Reações e investigações

“É uma tragédia, a comunidade está abalada”, afirmou o prefeito Elio Ciccarese em nota oficial. O Ministério Público de Brindisi enviou um promotor ao local para acompanhar as perícias e apurar as causas do acidente, segundo o La Repubblica.

Em respeito às vítimas, várias lojas e serviços de Torchiarolo anunciaram que ficarão fechados ou suspenderão atividades no domingo, 4 de maio, em sinal de luto.