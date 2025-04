Rich Lam/The Canadian Press A polícia de Vancouver protege o local depois do atropelamento em massa





Um carro avançou sobre pessoas que participavam de um festival comunitário filipino em Vancouver, no Canadá, na noite deste sábado (26), deixando pelo menos nove mortos e dezenas de feridos, segundo informações da polícia local.

A polícia canadense informou ter prendido um homem de 30 anos no local, que era morador da região "conhecido" dos agentes. O suspeito foi inicialmente perseguido e detido por pessoas que testemunharam o atropelamento. Ele estaria dirigindo um carro SUV preto.

O ataque aconteceu pouco depois das 20h do horário local (0h de domingo no Brasil) na East 41st Avenue , onde acontecia o festival Lapu-Lapu, celebração em homenagem a um herói nacional filipino. A polícia iniciou as investigações e diz estar, nesse momento, confiante “de que este incidente não foi um ato de terrorismo".

Repercussão

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse “estar devastado”, em uma publicação da rede social X, “ao saber dos eventos horríveis no festival Lapu-Lapu em Vancouver no início desta noite”. O prefeito de Vancouver, Ken Sim, e o primeiro-ministro da Colúmbia Britânica, David Eby, também lamentaram o ocorrido nas redes sociais.

Jagmeet Singh, líder do Novo Partido Democrático do Canadá, estava entre os participantes do evento, mas foi embora minutos antes da chegada do veículo, informou a CTV News .

"Isso é tão horrível que nem sei o que dizer", disse Singh ao canal local. "Eu estava lá e fiquei imaginando os rostos das crianças que vi sorrindo e dançando."

Outra testemunha, que não quis ser identificada, disse ter visto cerca de 15 pessoas caídas no chão depois que o veículo avançou sobre a multidão. A testemunha disse que o motorista tentou correr, mas foi perseguido pelos frequentadores do festival e mantido contra uma cerca por cerca de 10 minutos até a chegada da polícia.

Veja a publicação da polícia local:

#VPDNews: Vancouver Police investigates mass casualty incident at neighbourhood block party A suspect has been arrested by Vancouver Police after several people were killed and multiple others injured at a neighbourhood street party in South Vancouver earlier tonight. At… pic.twitter.com/GaFqiO2fIA— Vancouver Police (@VancouverPD) April 27, 2025





O festival

O governo da Colúmbia Britânica, província localizada no extremo oeste do Canadá, definiu oficialmente o dia 27 de abril como o Dia de Lapu-Lapu em 2023, reconhecendo as contribuições culturais da comunidade filipino-canadense, um dos maiores grupos de imigrantes da província.

O festival, celebrado especialmente na região central das Filipinas, homenageia Datu Lapu-Lapu, um chefe filipino que derrotou as forças espanholas lideradas por Fernão de Magalhães na Batalha de Mactan em 1521.





A peça central das festividades em Vancouver é uma festa de rua em vários quarteirões no bairro Sunset, com comida e tradições filipinas, apresentações ao vivo e exibições culturais. O Vancouver Sun disse que milhares de pessoas estavam na área, segundo a agência de notícias Reuters.