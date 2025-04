Vatican news Caixão do Papa foi fechado nesta sexta-feira





A morte do Papa Francisco, ocorrida na segunda-feira de Páscoa(21), aos 88 anos, após um derrame cerebral seguido de insuficiência cardíaca, desencadeou uma série de eventos e homenagens globais.​

O falecimento foi oficialmente anunciado pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, que ativou o protocolo da Sé Vacante, incluindo o lacre do apartamento papal e a certificação tradicional da morte.

A capela-ardente (tradição que permite que fiéis se despeçam do Papa) foi aberta na Basílica de São Pedro, recebendo mais de 250 mil visitantes até seu encerramento ontem (25). O Vaticano reforçou a proibição de fotografias após incidentes de fiéis tirando selfies com o corpo do Papa.

O funeral acontece na Praça de São Pedro, com a presença de 158 delegações oficiais, incluindo mais de 50 chefes de Estado e 10 monarcas. Atendendo a um desejo do Papa, o cortejo fúnebre será acompanhado por cerca de 40 pessoas em situação de vulnerabilidade, como pobres, migrantes e pessoas transgênero, cada uma carregando uma rosa branca.





O sepultamento ocorrerá na Basílica de Santa Maria Maior, em uma tumba simples com a inscrição "Franciscus".

Líderes mundiais expressaram pesar e decretaram luto oficial. No Brasil, o presidente Lula decretou sete dias de luto, destacando o compromisso do Papa com a paz e a justiça social. Na Argentina, seu país natal, o presidente Javier Milei também decretou sete dias de luto. Outros países, como Chile, Cuba, Peru e Espanha, declararam três dias de luto nacional.