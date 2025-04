Reprodução Canguru gigante em rua na Austrália





Um vídeo que viralizou nas redes sociais na última semana mostra um enorme canguru, de 2,7 metros de altura, em uma rua da Austrália. Ele pode ser visto passando por um bairro residencial, atento ao que acontece em sua volta.

Publicado pela primeira vez em uma conta do Instagram de nome " Bien_forever ", as imagens chamaram atenção dos internautas devido ao tamanho do animal. Geralmente, os cangurus crescem entre 60 centímetros e 2,4 metros, mas esta descoberta recente deixou até os especialistas perplexos. Confira:





Vídeo impressionante

Nas imagens, o animal está parado em uma rua residencial vazia. Ele observa alguma coisa e anda um pouco. A comparação com o seu tamanho em relação às árvores próximas, por exemplo, dá uma dimensão do seu tamanho. Os músculos do canguru também chamam a atenção.

Na legenda do vídeo original, o autor da filmagem comentou: "Com impressionantes 2,7 metros de altura, este incrível marsupial deixou todos sem palavras! Será que é o maior canguru já registrado? Observe esta criatura magnífica vagando por seu território com força e graça incomparáveis...", dizia a legenda.





A publicação foi compartilhada no Instagram em outubro e acumulou 9,2 milhões de visualizações, 280 mil curtidas e comentários na época. Nesta semana, o vídeo voltou às notícias após ser postado por jornais de outros países.

O EL Nacional, do Paraguai, chamou as imagens de "impactantes". Nos comentários, internautas elogiaram a beleza do animal, enquanto outros se assustaram.