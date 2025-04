Reprodução Príncipe Harry diz estar cansado da família real





A tensão entre os membros da família real britânica ganhou um novo desdobramento. De acordo com Jeremy Freeman, especialista em leitura labial, o príncipe Harry fez comentários contundentes sobre sua relação com os parentes enquanto conversava com Jack Brooksbank, marido da princesa Eugenie.

Ao 'The Sun', Freeman revelou que Harry teria dito: “Estou cansado da forma como me tratam. Não é uma situação ideal”. Em resposta, Brooksbank comentou: “Não é uma vida tranquila, não é?”. O duque de Sussex, de 40 anos, teria balançado a cabeça e completado: “Eles não se importam”. Brooksbank ainda retrucou: “Não tenho tempo para isso, não se for por...”, antes de ser interrompido por Harry: “É uma eventualidade". O diálogo teria acontecido no ano de 2023.

A reportagem destaca que Harry não mencionou nomes, mas acredita-se que ele se referia ao distanciamento com o pai, o rei Charles , e o irmão, o príncipe William — uma rixa que começou em 2016, quando Harry iniciou seu relacionamento com Meghan Markle . O clima azedou ainda mais em 2020, após a renúncia dos dois aos deveres reais e a mudança para a Califórnia.





O príncipe também expôs detalhes da crise familiar em sua biografia "Spare", lançada em 2023, e na polêmica entrevista concedida a Oprah Winfrey em 2021.

Embora Harry e Meghan tenham tentado reatar laços com Charles nos últimos anos, as diferenças seguem sem solução. A coroação marcou a primeira vez que Harry foi fotografado ao lado da família real desde que atravessou o Atlântico para o funeral da avó, rainha Elizabeth II, em 2022.

Na cerimônia, Harry não usou a farda militar — tradição reservada apenas aos membros ativos da realeza — e foi colocado na terceira fila, junto dos primos. Meghan, por sua vez, não compareceu ao evento, optando por ficar nos Estados Unidos com os dois filhos.