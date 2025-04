Reprodução NY Post Maníaco esfaqueia crianças em Nova Iorque





Quatro meninas foram golpeadas com um cutelo de carne em Brooklyn na manhã de domingo (6), quando um parente teve um surto violento e sangrento — antes de ser baleado pela polícia , segundo autoridades.

A polícia correu até uma residência na 84th Street por volta das 10h15, depois que uma das vítimas — uma menina de 11 anos ferida — se trancou em um quarto e ligou para o 911, dizendo ao atendente que seu tio havia esfaqueado ela e seus irmãos.

“Naquele momento, os policiais ouviram gritos vindos de trás de uma porta à esquerda e imediatamente começaram a forçar a entrada no apartamento, arrombando a porta a chutes”, disse a comissária da NYPD, Jessica Tisch, a repórteres durante uma coletiva no local.

“Assim que entraram, encontraram um homem próximo à entrada segurando um grande cutelo coberto de sangue, e puderam ver sangue espalhado pelo chão da casa”, disse Tisch. “Os policiais ordenaram várias vezes que o homem largasse a arma. Ele se recusou e avançou em direção a eles.”

“Dois policiais dispararam suas armas, com um total de sete tiros, atingindo o suspeito e encerrando a ameaça”, afirmou ela.

O suspeito, identificado como Lun Chang Chen, de 49 anos, também foi levado ao hospital e está em estado crítico, segundo a polícia. Ele acredita-se que morava na residência onde o ataque ocorreu.

O motivo do ataque brutal está sob investigação.

“Eu estava assistindo pela janela quando vi a menina coberta de sangue saindo”, disse uma vizinha que preferiu ser identificada apenas como Maria. “Depois veio outra menina. As duas estavam cobertas de sangue.”

“Eu estava tremendo. Ainda estou tremendo agora”, contou ela. “Não costumo vê-las. Elas se mudaram para cá recentemente. Moro aqui há sete anos, e tem muita gente nova chegando.”

Imagens perturbadoras obtidas pelo The Post mostram pelo menos uma das meninas do lado de fora do prédio, coberta de sangue dos pés à cabeça — enquanto o suspeito aparece sendo levado em uma maca.

“Levaram um homem numa maca, todo ensanguentado e sem camisa”, disse o vizinho Humbert Huerta. “Não sei quem era, mas disseram que levaram dois tiros. Tiraram ele e colocaram na ambulância. Devia ter uns 40 anos.”

Tisch informou aos repórteres que uma quinta criança, um menino, estava no apartamento anteriormente e correu para pedir ajuda quando o suspeito iniciou o ataque.





“Até agora sabemos que havia cinco crianças, quatro feridas”, disse ela. “Esse homem pode ser o pai de algumas delas ou o tio. Vamos investigar isso melhor. E acreditamos que a mãe estava fora de casa.”

O deputado estadual Lester Chang, que representa o bairro do Brooklyn onde ocorreu o crime, disse que uma das vítimas pode ser uma babá.