Reprodução Vitor de Souza Lima, de 28 anos, já havia sido condenado por homicídio e foi preso nos EUA

O brasileiro preso no último sábado (25/1) pelo serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) causou a morte de duas pessoas em um acidente de trânsito no Brasil.

Vitor de Souza Lima, de 28 anos, havia sido incluído na lista de deportação de imigrantes criminosos do serviço norte-americano. Ele foi preso na cidade de Boston, Massachusetts, em meio ao endurecimento da política de deportação do governo de Donald Trump.

Confirmação





A Casa Branca confirmou a prisão do brasileiro em uma postagem na rede social X, na qual divulgou o nome e uma foto de Lima.

“Sob a liderança do presidente Trump, agentes da ICE estão trabalhando incansavelmente para proteger nossas comunidades", diz o texto.

Morte e fuga





Natural de Inhapim, Minas Gerais, Lima atingiu uma moto com seu carro em uma estrada de Inhapim e matou pai e filho. Francisco Marcos de Souza, de 43 anos, foi socorrido pela ambulância do Hospital São Sebastião, mas não suportou aos ferimentos. Seu filho, Michael Vieira de Souza, de 22 anos, morreu no local do acidente.

O motorista fugiu e se escondeu em um matagal, mas se apresentou na delegacia três dias depois. Ele foi preso, já que havia um mandado de prisão temporária contra ele, e depois condenado por homicídio culposo.