Reprodução/X Avião da United Airlines





Um voo da United Airlines com destino à China precisou retornar no último fim de semana depois que um dos pilotos percebeu que havia decolado sem o passaporte, informou a companhia à CNN.

O Boeing 787 da United, operando o voo UA 198, partiu de Los Angeles às 14h de sábado (22), com 257 passageiros e 13 tripulantes a bordo, seguindo em direção a Xangai. Duas horas após a decolagem, a aeronave deu meia-volta sobre o Oceano Pacífico e foi direcionada para San Francisco, onde pousou por volta das 17h, segundo o site FlightAware.

"Ao perceberem que o piloto não tinha o passaporte a bordo, providenciamos uma nova equipe para levar os clientes ao destino naquela mesma noite", informou a United. "Os passageiros receberam vouchers de refeição e compensação financeira." O novo voo partiu às 21h e chegou a Xangai cerca de seis horas após o previsto.

Uma das passageiras, Yang Shuhan, contou que ouviu a voz do piloto "muito frustrada" pelo interfone admitindo ter esquecido o passaporte. Após o pouso em San Francisco, Yang recebeu dois vouchers de refeição no valor total de US$ 30, usados em um restaurante japonês no aeroporto. Ela também registrou um pedido de compensação pelo site da United e aguarda resposta em até 14 dias úteis.

Viajando de volta para Hangzhou após uma viagem de negócios, Yang chegou a Xangai às 0h43 de segunda-feira e ainda precisou dirigir por mais duas horas e meia até sua cidade, chegando exausta. Apesar do transtorno, ela disse ter apreciado a honestidade do piloto, mas relatou que muitos passageiros expressaram revolta e indignação nas redes sociais chinesas, como o RedNote.

Uma publicação popular na plataforma questionava: "Como alguém erra assim no trabalho?", recebendo mais de 10 mil curtidas. O contratempo não parou por aí: o voo de retorno UA 199 de Xangai para Los Angeles também sofreu atraso de cerca de seis horas por conta da chegada tardia da aeronave.

Um passageiro de negócios de Xangai, que preferiu não se identificar, disse à CNN que precisou remarcar o voo de conexão devido ao atraso. "Estou bastante frustrado. Agora terei que reorganizar toda a minha segunda-feira, o que é muito inconveniente", desabafou.

Para especialistas do setor, o episódio foi considerado "constrangedor" e um sinal de "falta de disciplina". Shukor Yusof, da consultoria Endau Analytics, destacou que esse tipo de erro é inaceitável para uma companhia global como a United, que transporta cerca de 140 milhões de pessoas por ano para mais de 300 destinos em seis continentes.





O incidente também trouxe prejuízos financeiros, como o desperdício de combustível e os custos com compensações aos passageiros. Embora recentes acidentes com companhias americanas tenham levantado preocupações de segurança, este caso foi classificado como uma falha de protocolo.

Além disso, a United vem enfrentando outras polêmicas: recentemente, um passageiro judeu ortodoxo processou a companhia após alegar que foi retirado à força do banheiro por um piloto enquanto passava mal. Outra mãe de Nova Jersey criticou a empresa por solicitar a remoção do tubo respiratório de seu filho antes da decolagem, o que viralizou no TikTok com mais de 1,3 milhão de visualizações.