Nelson Jr./SCO/STF Jair Bolsonaro é julgado pela Primeira Turma do STF





O Supremo Tribunal Federal começou, nesta terça-feira (25), o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro(PL-RJ) e outros sete acusados por tentativa de golpe de Estado. A análise do caso será feita pela Primeira Turma da Corte em três sessões, seguindo as diretrizes do regimento interno.

Caso a maioria dos ministros aceite a denúncia, o processo entrará na fase de instrução, com coleta de provas e depoimentos. Se for rejeitada, a ação será arquivada, com possibilidade de recurso.

O Portal iG acompanhará em tempo real o desenrolar do julgamento e os desdobramentos políticos da decisão do STF.





Confira:

11h48 - Celso Sanchez Vilardi reclama do tempo

Advogado de Bolsonaro também reclamou dos 15 minutos que possui para fazer a sustentação oral. “Não tenho muito tempo, presidente, tenho que ser breve”, declarou.

11h42 - Advogado de Jair Bolsonaro inicia sua fala

Celso Sanchez Vilardi se apresentou aos ministros e público presentes, começando sua sustentação oral para defender o ex-presidente Bolsonaro.

11h42 - Fim da fala de Matheus Mayer

O advogado de Augusto Heleno encerrou sua sustentação oral, pedindo que seu cliente seja inocentado.

11h31 - Defesa de Augusto Heleno

Matheus Mayer Milanez, advogado de Augusto Heleno, inicia a sustentação oral prometendo ser breve em sua defesa.

A defesa questionou o fatiamento da denúncia, alegando que ela é inepta e não tem fundamento jurídico.

O advogado destacou a necessidade de acesso à íntegra das provas, argumentando que é essencial ter acesso aos "elementos de prova bruta" para que a defesa possa se posicionar adequadamente.

Ele também defendeu a rejeição da denúncia por falta de justa causa, afirmando que a acusação é baseada em argumentos falhos, um "terraplanismo argumentativo", na tentativa de buscar elementos para incriminar o general.

O defensor afirmou que não há qualquer evidência de que Augusto Heleno tenha participado ativamente de ações criminosas, como visitas a acampamentos ou envolvimento em planejamentos.

Em relação à delação de Mauro Cid, o advogado afirmou que o delator não presenciou nenhuma ação operacional ou de planejamento por parte de Heleno.

Por fim, ele concluiu que não há provas suficientes para sustentar a denúncia, já que todos os elementos disponíveis apontam em sentido contrário, pedindo, assim, a rejeição do caso.

11h30 - Fim da fala de Eumar Roberto Novacki

Advogado de Anderson Torres concluiu sua defesa oral após 15 minutos de apresentação.

11h23 - Reclamação do tempo de defesa

Os advogados de defesa não estão satisfeitos com o tempo disponível para a sustentação oral. Demóstenes Torres chegou a reclamar durante a defesa de Garnier. Eles têm apenas 15 minutos para apresentar seus argumentos.

11h15 - Defesa de Anderson Torres

Eumar Roberto Novacki, advogado de Anderson Barros, argumentou que a denúncia contra ele é inepta e repleta de falsas acusações.

O advogado afirmou que o caso não tem conexão com autoridades que possuem foro privilegiado, e, por isso, deve ser enviado a instâncias inferiores.

Ele ressaltou que todas as condutas mencionadas na denúncia se referem ao exercício das funções profissionais de Torres e que não há elementos concretos, apenas ilações.

O defensor também criticou a ênfase dada à chamada "minuta do golpe", classificando-a como um documento "absurdo" e sem valor jurídico.

Ele afirmou que em nenhum momento Torres esteve reunido com Freire Gomes, e que a delação de Mauro Cid não fez menção a ele.

Por fim, a defesa pediu a rejeição da denúncia, alegando a ausência de justa causa para prosseguir com o caso.

11h14 - Fim da defesa do almirante Almir Garnier

Demóstenes Torres encerrou a defesa de Almir Garnier, pedindo que o tema seja levado ao plenário do STF.

11h00 - Defesa do almirante Almir Garnier

O advogado de Almirante Garnier pediu que a denúncia fosse analisada pelo plenário do STF, argumentando que os dados apresentados são insuficientes para caracterizar uma organização criminosa armada.

Ele destacou que, embora a organização tenha começado em julho de 2021, o militar só foi inserido no contexto em novembro de 2022, ao assinar uma nota com outros comandantes em defesa da liberdade de expressão, questionando por que apenas Garnier teria aderido ao plano golpista.

Além disso, o advogado apontou que mais de 250 milhões de áudios e mensagens foram analisados e nenhum deles foi enviado ou recebido pelo Almirante Garnier.

Em relação aos crimes de dano e deterioração de patrimônio tombado, ele argumentou que falta “liame subjetivo” e que seria necessário um mínimo de lastro probatório.

Por fim, solicitou a rejeição da denúncia, por considerar que não há justa causa para prosseguir com a acusação.

10h59 - Fim do discurso do advogado de Ramagem

Paulo Renato Garcia Cintra Pinto encerrou a sustentação oral.

10h44 - Advogado de Ramagem inicia sustentação oral

Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, advogado de Alexandre Ramagem, inicia a tese de defesa do deputado federal e ex-chefe da Abin.

Em sua manifestação sobre os documentos apresentados no caso, argumentando que os arquivos de texto fornecidos pela PF como indícios de manipulação das urnas são "extremamente tímidos" e "singelos", e não provam a prática de um crime grave.

Ele também afirmou que não há "argumentos novos" nos documentos, ressaltando que não houve criação ou construção de mensagens sobre o sistema eleitoral.

Quanto ao uso da ferramenta First Mile, o advogado explicou que a ferramenta foi "descontinuada" durante a gestão de Ramagem.

Além disso, ele minimizou a importância da delação de Mauro Cid, alegando que o delator não fez referência significativa à participação de Ramagem na suposta organização criminosa.

10h43 - Ministros negam pedido de advogado de Bolsonaro

Os cinco ministros seguiram a opinião de Gonet e negaram o pedido da defesa de Bolsonaro para que o advogado de Cid falasse primeiro.

10h35 - Advogado de Jair Bolsonaro pede mudança

Celso Villardi, advogado de Bolsonaro, pediu que o advogado do delator Mauro Cid falasse antes. Paulo Gonet disse que não há previsão legal para que o delator seja escutado antes. A solicitação foi colocada para votação do plenário.

10h34 - Gonet encerra a leitura

Reprodução/Youtube Paulo Gonet apresentou as acusações contra Bolsonaro





O procurador-geral da República, Paulo Gonet, apresentou os argumentos da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros sete acusados. Ele destacou que o ex-presidente atacou o sistema eleitoral, mencionou o “uso da força” em uma reunião ministerial de 2022 e incentivou mobilizações que pediam intervenção militar.



A denúncia também aponta o impacto das campanhas públicas de ódio contra comandantes militares e cita os ataques às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro. Gonet negou supressão de dados e afirmou que as declarações de Mauro Cid foram confirmadas por outras provas.

10h10 - Gonet inicia sua leitura

O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, inicia sua fala. Ele tem 30 minutos para fazer a leitura.

10h10 - Fim da leitura

Moraes conclui a leitura do relatório que detalha a denúncia contra Bolsonaro e aliados.

10h04 - Moraes e suas explicações

YouTube Moraes fez a leitura do relatório





O ministro citou os crimes atribuídos aos acusados e detalhou os atos criminosos que Bolsonaro e outros sete aliados teriam cometido. Ele não apresentou detalhes das teses da defesa, explicando que os advogados terão esse direito na sustentação oral.

"A natureza estável e permanente da organização criminosa é evidente em sua ação progressiva e coordenada, que se iniciou em julho de 2021 e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposiçãodo governo legitimamente eleito", declarou.

10h00 - Segue leitura do relatório

Ministros costumam resumir o relatório durante os julgamentos, mas Moraes optou por ler o documento na íntegra devido à "complexidade do processo" envolvendo Bolsonaro e outros sete acusados.

9h48 - Relator inicia a leitura

Ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, iniciou a leitura da denúncia contra Bolsonaro e outros sete acusados.

9h46 - Sessão é aberta

YouTube Ministros da Primeira Turma





Presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão de julgamento e explicou o rito que ocorrerá ao longo dos trabalhos.

9h34 - Jair Bolsonaro chega ao tribunal

TV Justiça Bolsonaro vai ver o julgamento no STF





O ex-presidente chegou ao local e sentou na primeira fileira para acompanhar o julgamento. Ele não conversou com jornalistas.

9h32 - STF mostra o local do julgamento

STF Primeira Turma ficará neste local





Corte publicou nas redes sociais o espaço onde os ministros da Primeira Turma ficarão durante o julgamento.

9h07 - Defesa de Bolsonaro

O ex-presidente diz que não participou de qualquer trama golpista. Ele afirmou várias vezes que não discutiu um plano de golpe e até ironizou a "minuta do golpe", pontuando que era apenas um decreto de Estado de Defesa que precisaria da aprovação do Congresso Nacional. Bolsonaro se diz um "perseguido político".

9h14 - Os acusados

Jair Bolsonaro - ex-presidente do Brasil;

Alexandre Ramagem - ex-presidente da Abin no governo Bolsonaro, deputado federal e candidato a prefeito do Rio em 2024;

Almir Garnier - Almirante da Marinha;

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, preso em 2023 após o 8 de janeiro;

Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro;

Mauro Cid - tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro;

Walter Braga Netto, general e ex-ministro da Defesa e da Casa Civil do governo Bolsonaro;

9h06 – As acusações

O ex-presidente Bolsonaro é acusado por Abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado, dano qualificado ao patrimônio público, deterioração de patrimônio tombado e organização criminosa armada.

Assista ao julgamento