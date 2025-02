Reprodução/redes sociais Dalton Hill, de 12 anos, morreu em acidente





Um menino de 12 anos morreu em um acidente durante corrida de moto no último final de semana, na Geórgia ( EUA). De acordo com a ABC News, as autoridades investigam as circunstâncias que causaram a fatalidade.

O departamento de polícia na Geórgia recebeu uma ligação do Serviço de Ambulância Comunitária sobre uma pessoa ferida na pista de corrida de motocross de Echeconnee, de acordo com uma declaração de Lewis Walker, xerife do Condado de Crawford.

O oficial relatou em entrevista para a imprensa que a vítima era Dalton Hill, 12 anos, que estava participando de uma corrida de Motocross quando se machucou. O Serviço de Ambulância Comunitária levou o menino para um centro médico local, o Atrium Navicent Health Macon.

Ele não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto pela equipe do hospital, disseram as autoridades à ABC News. O Gabinete do Xerife do Condado de Crawford iniciou uma investigação sobre as circunstâncias que cercam a morte do menino.

Reações

A escola onde o menino estudava prestou solidariedade





O perfil do evento em que a corrida aconteceu, Echeconnee Motocross, divulgou uma declaração nas redes sociais na segunda-feira após a morte de Hill.

“Estamos profundamente desolados com o falecimento de um membro da nossa família do Motocross, Dalton Hill, na corrida deste fim de semana. Nossos pensamentos e orações continuarão com a família e os amigos de Dalton”, disse a organização em uma postagem no Facebook. “Por favor, abracem a Família Hill e todos os afetados por este trágico acidente.”

A escola em que o menino estudava, a Georgia Military College Prep School, hasteou todas as bandeiras a meio mastro nesta segunda-feira (11) em homenagem ao aluno.





“Estamos com o coração partido pela perda trágica do aluno da GMC Prep School Dalton Hill, que ocorreu no fim de semana em um evento com sua família. Nossos pensamentos e orações vão para sua família, amigos e todos que o amavam”, disse o perfil do colégio nas redes sociais.

“Como uma comunidade escolar, estaremos lá uns pelos outros durante este momento difícil e manteremos a memória de Dalton viva em nossos corações. Juntos, continuaremos apoiando nossa Família GMC.”