Ross Franklin Jato colide com avião nos EUA





Um jato executivo de médio porte saiu da pista ao pousar em um aeroporto do Arizona, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (10), e colidiu com outra aeronave que estava estacionada. O acidente deixou uma pessoa morta e quatro feridas, segundo as autoridades.

Até a última atualização, equipes de resgate ainda trabalhavam para retirar uma vítima que permanecia presa dentro de uma das aeronaves. Outras três pessoas foram encaminhadas para hospitais da região.

As causas do incidente ainda são desconhecidas, e as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas. Ambas as aeronaves envolvidas pertencem à aviação privada.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) confirmou que a aeronave acidentada era um Learjet 35A, que derrapou na pista e atingiu um jato Gulfstream 200. O caso está sob investigação.





Segurança aérea em debate



O acidente ocorre em meio a um momento de preocupação com a segurança aérea nos Estados Unidos, com três tragédias registradas nas últimas semanas. Uma delas foi a colisão no ar entre um avião comercial e um helicóptero Black Hawk do Exército dos EUA, em Washington, D.C., que deixou 67 mortos. Também está sendo investigada a queda de um jato médico na Filadélfia, que resultou em sete vítimas fatais. Além disso, um acidente no Alasca matou 10 pessoas, reforçando as discussões sobre falhas na segurança operacional da aviação no país.