BahamaPress/Instagram Ataque de tubarão fere americanas nas Bahamas

Um ataque de tubarão feriu na sexta-feira (7) duas americanas que nadavam nas águas da Baía de Bimini, ilha das Bahamas a cerca de 80 quilômetros da costa da Flórida.

Segundo autoridades locais, logo após o ataque as duas mulheres foram levadas às pressas para uma clínica local para receber os primeiros tratamentos. Depois, elas foram transportadas de helicóptero para um hospital em New Providence, para procedimentos mais avançados.

As autoridades estão investigando as causas do ataque. O tipo de tubarão que mordeu as turistas ainda não foi identificado.

Tubarões

A Baía de Bimini é uma ilha das Bahamas frequentada por turistas do mundo todo. Conhecida pela água azul-turqueza e diversidade de locais de mergulho, a ilha atrai pessoas em todas as épocas do ano. Contudo, a região abriga muitos tubarões. Ataques, infelizmente, não são incomuns.

Em maio de 2024, um homem que trabalhava em um cais de Long Island caiu na água e foi agarrado na perna por um tubarão de recife caribenho de 2,10 metros. Felizmente, o homem não estava sozinho e conseguiu ajuda rapidamente. Em janeiro do mesmo ano, um menino de 10 anos foi mordido por um tubarão em um resort nas Bahamas durante uma expedição subaquática chamada Caminhando com os Tubarões.

No entanto, o último ataque fatal de tubarões nas Bahamas aconteceu em dezembro de 2023. Na ocasião, uma turista americana, de 44 anos, morreu após ser atacada enquanto praticava stand-up, esporte que consiste na remada em pé em cima da prancha de surfe.

Turismo com tubarão

Na Baía de Bimini o turista pode fazer um safári subaquático e mergulhar com tubarões em um ambiente controlado. Nas águas cristalinas, os mergulhadores podem encontrar tubarões-lixa, tigres, pontas-pretas, tubarões de recife caribenhos, tubarões-touro e tubarões-de-nariz-preto. Mas foi o tubarão-martelo que deu fama à Bimini. Essas criaturas podem crescer até 6 metros.

Praias com tubarão no Brasil

Praia de Boa Viagem, em Recife

O local registrou mais de 60 ataques e cerca de 25 mortes desde 1992. A praia possui várias placas avisando sobre a eventual presença de tubarões no mar.

Praias da Ilha de Fernando de Noronha

A Ilha de Fernando de Noronha tem mais de 10 registros de ataques de tubarão, sobretudo na Baía de Sueste, local não recomendado para mergulhos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.



Praia de Piedade, em Pernambuco

Localizada na cidade de Jaboatão de Guararapes, a região já presenciou mais de 20 ataques de tubarões dos anos 1990 até hoje. Em 2023, houve dois ataques em menos de 48 horas.