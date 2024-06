Reprodução X Tubarão-baleia em Ilhabela

O avistamento de tubarões aumentou no arquipélago de Alcatrazes, uma unidade de conservação marinha localizada a cerca de 35 km da costa no litoral norte de São Paulo, entre São Sebastião e Ilhabela. Este crescimento foi documentado em um estudo publicado no início do ano por pesquisadores do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo (IMar/Unifesp). Mergulhadores que frequentam a área de preservação relataram o aumento, o que foi confirmado por especialistas ouvidos pela reportagem.

"Houve sim um aumento no número de avistamento de tubarões, o que é um excelente indicativo ambiental", afirma a Prefeitura de São Sebastião. "Não é possível afirmar que a presença de animais naquela região [Alcatrazes] significa a possibilidade de expandirem seu território até a costeira", completa, em nota, a administração municipal.



A pesquisa indica que o fortalecimento da área de proteção integral pode estar relacionado ao aumento recente na presença de tubarões. O Refúgio de Vida Silvestre do Arquipélago de Alcatrazes é a maior unidade de conservação marinha de proteção integral nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, com mais de 67 mil hectares. A gestão é feita pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Thais Rodrigues, chefe do ICMBio Alcatrazes, afirmou ao jornal Folha de São Paulo que é comum avistar tubarões diariamente no arquipélago, destacando espécies como o tubarão-martelo e o galha-preta. Esses peixes são geralmente juvenis na área, que é considerada um "berçário" para eles.

"Em Alcatrazes, que é uma área de reprodução, em geral esses peixes atualmente são menores. Eles ainda estão na fase juvenil", afirma Rodrigues.



Antes de se tornar um refúgio em 2016, Alcatrazes era utilizado pela Marinha para exercícios de tiro, o que impactava negativamente a vida selvagem local. A transformação em área de conservação contribuiu significativamente para a recuperação da fauna marinha na região.

O estudo da Unifesp, realizado entre 2022 e 2023, utilizou filmagens subaquáticas com iscas para registrar a presença de sete espécies de tubarões, sendo seis delas classificadas como ameaçadas de extinção. Otto Bismarck Gagig, biólogo da Unesp e especialista em tubarões, destacou que o crescimento populacional desses animais será avaliado ao longo dos próximos anos devido aos seus padrões biológicos lentos.

O aumento nos avistamentos tem gerado interesse no turismo de mergulho na região, com operadoras relatando uma crescente procura por expedições em Alcatrazes. A visita é restrita a empresas credenciadas, garantindo um manejo sustentável do ambiente marinho.

Embora recentemente um tubarão-azul tenha sido avistado em Ilhabela, especialistas enfatizam que não há uma conexão direta com os tubarões avistados em Alcatrazes, reforçando a importância do arquipélago como um habitat crucial para esses animais no litoral paulista.

