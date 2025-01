REPRODUÇÃO/AGÊNCIA BRASIL A ação movida nos EUA alega que o TikTok sabe que crianças são exploradas em lives





De acordo com o portal de tecnologia americano The Information, o TikTok será desativado para usuários nos Estados Unidos no domingo, 19 de janeiro. Essa é a data que uma proibição federal da plataforma pode entrar em vigor, a menos que a Suprema Corte faça o bloqueio da medida.

Se o aplicativo for desabilitado pelos desenvolvedores para todos os usuários dos EUA, o resultado vai ser diferente do determinado pela legislação. A lei determinaria uma proibição apenas para novos downloads do TikTok nas lojas de aplicativos Apple ou Google, enquanto os usuários existentes ainda poderiam continuar usando a plataforma por algum tempo.

O que acontece caso entre em vigor?

Segundo um relatório do TikTok, obtido pelo portal, as pessoas que tentarem abrir o aplicativo verão uma mensagem pop-up as direcionando para um site com informações sobre a proibição.

A plataforma também planeja dar aos usuários a opção de baixar todos os seus dados para poderem levar um registro de suas informações pessoais consigo, segundo o documento. O aplicativo é controlado pela empresa chinesa ByteDance, que não comentou oficialmente o assunto.

Entenda o caso

O então presidente dos EUA, Joe Biden, assinou em abril de 2023 uma lei exigindo que a controladora vendesse seus ativos nos EUA até 19 de janeiro de 2025 ou enfrentaria uma proibição nacional.





Em tramitação na Corte, as empresas responsáveis pela plataforma buscaram, no mínimo, um atraso na implementação da lei, que dizem violar a proteção da Primeira Emenda da Constituição dos EUA contra a restrição governamental à liberdade de expressão.

O TikTok já havia afirmado em um processo judicial, em dezembro, que estima que um terço dos 170 milhões de americanos que usam seu aplicativo vão parar de acessar a plataforma se a proibição durar um mês.