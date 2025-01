MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Chuva em São Paulo

As tempestades e chuvas intensas, que têm afetado grande parte do Brasil nas últimas semanas, chegam à região Sul nesta quarta-feira (15). Pelo menos outros 21 estados e o Distrito Federal também devem enfrentar precipitações fortes, totalizando 24 unidades da federação. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para esta data, sendo dois de "Perigo Potencial" (cor amarela) e um de "Perigo" (cor laranja).

Nesta quarta, a chuva atingirá os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, especialmente nas áreas próximas à fronteira com o Paraguai e a Argentina. O tempo continua instável em várias outras regiões do Brasil, incluindo Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O alerta de "Perigo", na cor laranja, indica a possibilidade de chuvas fortes, com precipitações entre 30 e 60 mm/h e ventos intensos de até 100 km/h. Este alerta afeta especialmente os estados do Centro-Oeste, Nordeste, além de algumas áreas do Norte e Sudeste. O Inmet recomenda que a população evite se abrigar debaixo de árvores e fique longe de torres de transmissão e placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

O aviso de "Perigo Potencial", cor amarela, aponta para ventos intensos e um baixo risco de danos, como cortes de energia, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Este alerta se estende a regiões mais afastadas das áreas de maior intensidade, como o litoral nordestino, a maior parte da região Norte e estados do Sul.

Previsão para São Paulo

Em São Paulo, a previsão é de chuva fraca nesta quarta-feira, com maior intensidade no final da tarde. O tempo será instável, com aumento da nebulosidade devido à chegada de uma brisa marítima, favorecendo chuvas rápidas e isoladas na cidade.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o sol aparecerá entre nuvens e contribuirá para o aumento das temperaturas. Os termômetros devem variar entre 17°C e 28°C, com umidade relativa do ar em torno de 55%. A previsão para as cidades da Grande São Paulo é similar.

O CGE também aponta que a chuva forte deve retornar apenas na quinta-feira (16). Nesse dia, o tempo começará com sol entre nuvens e temperaturas entre 18°C e 27°C. A mudança no clima ao longo da semana é causada pela propagação de uma área de baixa pressão, que provocará pancadas de chuva.

A previsão é de chuvas intensas na região metropolitana de São Paulo, com possibilidade de raios e rajadas de vento, o que pode aumentar o risco de alagamentos e quedas de árvores. O CGE alerta ainda para o risco de transbordamento de rios e córregos, além de deslizamentos de terra em áreas de risco.

O Inmet também prevê acumulados de até 50 mm de chuva em 24 horas e ventos de até 60 km/h durante a semana.