Reprodução/governo argentino González ao lado de Milei, em encontro realizado em Buenos Aires





Edmundo González Urrutia , líder da oposição da Venezuela que se exilou na Espanha após o governo de Maduro declarar vitória nas últimas eleições, se reuniu neste sábado (4) com o presidente da Argentina , Javier Milei , em Buenos Aires .

González publicou na rede social X antes da reunião destacando que ambos abordariam “a situação política venezuelana , seu impacto na região e os dias que virão”. Após o encontro, Milei e González cumprimentaram centenas de venezuelanos que estavam reunidos na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada , sede do governo argentino.

Encontros com líderes sul-americanos

Além do encontro com Milei, Edmundo González também tinha reuniões previstas com ministros, deputados e outras personalidades da Argentina, de acordo com sua equipe de imprensa.

Na tarde do mesmo dia, ele viajará ao Uruguai, onde está marcada uma reunião com o presidente Luis Lacalle Pou. De acordo com a CNN, o chefe de Estado e o chanceler Omar Paganini receberão González na residência presidencial.

O líder da oposição, que desde setembro está em asilo político na Espanha, recebeu o apoio de vários países como Argentina, Estados Unidos e Equador, cujos governos o reconhecem como presidente eleito da Venezuela.

González garante que retornará à Venezuela para assumir a Presidência em 10 de janeiro, quando começa um novo período de governo. Por sua vez, o presidente Nicolás Maduro garante que está pronto para iniciar um novo mandato.

Crise política na Venezuela

A oposição do país e a maioria da comunidade internacional não reconhecem os resultados oficiais das eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela, que dão vitória a Nicolás Maduro com mais de 50% dos votos.

Os resultados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela foram questionados e até o momento não apresentaram atas eleitorais que detalham os votos para ser possível auditar a vitória de Maduro.





A oposição, por sua vez, publicou as atas que diz ter recebido dos seus fiscais partidários e que dariam a vitória por quase 70% dos votos para Edmundo González. O chavismo afirma que 80% dos documentos divulgados pela oposição são falsificados, mesmo sem mostrar atas.

O Ministério Público da Venezuela iniciou uma investigação contra González pela publicação das atas, alegando usurpação de funções do poder eleitoral. O opositor foi intimado a prestar depoimento sobre a publicação das atas e foi para a Espanha após ter um mandado de prisão emitido contra ele.

Veja vídeos do encontro entre González e Milei:

“Estamos haciendo lo que la causa de la libertad requiere, ni más ni menos”.



Recibimiento del presidente de Argentina @JMilei al presidente electo venezolano @EdmundoGU en la Casa Rosada.



¡ #Argentina es la casa de los venezolanos! #CaminoALaLibertad | #El10DeEneroEsYa pic.twitter.com/SBJc5ZUywL — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 4, 2025





¡Uno de los momentos más emocionantes que he vivido!



Venezolanos, también nos encontraremos en las calles de nuestro amado país. pic.twitter.com/1OmzKsXkQZ — Edmundo González (@EdmundoGU) January 4, 2025