Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal CEO foi morto a tiros em hotel de luxo de NY

A polícia dos Estados Unidos concluiu que o suspeito do assassinato de Brian Thompson, CEO da gigante de seguros de saúde UnitedHealthcare , chegou a Nova York dias antes do crime , cometido na última quarta-feira (4).

Segundo um policial, o homem teria desembarcado na cidade em 24 de novembro, proveniente de Atlanta, capital do estado da Geórgia, no sul do país, em um ônibus de viagem da empresa Greyhound que parou na estação Port Authority.

As investigações apontam também que o suspeito teria se hospedado no HI New York City Hostel, no distrito de Upper West Side, onde teria permanecido até 28 de novembro, para depois retornar.

A polícia ainda não conseguiu confirmar o nome do assassino , que, no momento do crime, usava uma jaqueta verde com capuz, uma mochila e uma máscara preta, conforme imagens divulgadas pelas autoridades, que tentam traçar os passos do suspeito nos dias que antecederam o assassinato.

Brian Thompson, 50, foi morto a tiros em frente a um hotel de luxo em Nova York. O crime ocorreu pouco antes das 7h, no horário local, quando o executivo havia acabado de deixar o edifício.

Após ser baleado várias vezes, ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois de ter disparado no empresário , o assassino saiu correndo, subiu em uma bicicleta elétrica e deixou a zona do crime.

De acordo com a polícia, o ataque foi "premeditado, planejado e direcionado", mas a motivação do crime ainda não está clara.