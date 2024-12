Reprodução/Time Trump estampa a capa da revista Time como a "Pessoa do Ano"

O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , foi escolhido nesta quinta-feira (12) como a personalidade do ano de 2024 pela revista "Time", uma das mais conhecidas e prestigiadas revistas de notícias semanais do mundo. Segundo a publicação, o empresário e político fez "uma impressionante retomada política".

Em maio, Trump estava sentado no banco dos réus em um tribunal de Nova York recebendo uma condenação criminal , e em novembro retornava ao cargo mais poderoso do mundo ao vencer a democrata Kamala Harris nas eleições americanas de 2024. Em 20 de janeiro de 2025, Trump toma posse para seu segundo mandato como presidente dos EUA.

Esta é a segunda vez que Trump é eleito pessoa do ano pela Time. A primeira foi em 2016, quando foi eleito presidente dos EUA pela primeira vez.

Segundo a revista, o empresário remodelou o eleitorado americano nas eleições deste ano, mobilizando jovens eleitores que o impulsionaram a atingir uma vitória contundente, vencendo no voto popular pela primeira vez e conquistando todos os estados-chave.

Influência “para o bem ou para o mal”

O editor-chefe da Time, Sam Jacobs, afirmou à rede de TV NBC, nesta quinta (12), que Donald Trump foi, "para o bem ou para o mal, quem teve a maior influência nas notícias em 2024".

"Trata-se de alguém que realizou um retorno histórico, que remodelou a presidência americana e está reorganizando a política dos Estados Unidos. É difícil contestar o fato de que a pessoa que está prestes a ocupar o Salão Oval é a mais influente no noticiário", pontuou Jacobs.

O futuro presidente dos Estados Unidos esteve constantemente na mídia durante o ano, seja pelo julgamento, do qual foi condenado por falsificar documentos que encobrem um suborno para silenciar uma atriz pornô antes das eleições de 2016, ou pela campanha na corrida à Casa Branca.

As falas polêmicas também foram muito comentadas pela mídia, como a de que imigrantes haitianos estariam comendo cachorros em Ohio e as promessas de campanha de deportação em massa.





Trump constantemente demonstra fascínio por aparecer na capa da revista Time, onde fez sua primeira aparição em 1989. Ele já afirmou falsamente deter o recorde de aparições na capa, e o The Washington Post informou em 2017 que Trump tinha uma foto falsa de si mesmo na capa da revista pendurada em vários de seus clubes de golfe.

O magnata construiu sua imagem como um rico desenvolvedor imobiliário, algo que o destacou como estrela do reality show de TV The Apprentice e durante sua campanha presidencial. Ele venceu a eleição em parte ao canalizar as ansiedades dos americanos sobre a capacidade da economia de sustentar a classe média.