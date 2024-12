- Foto divulgada pela Polícia de Nova York do suspeito de assassinar o CEO da empresa de seguros de saúde UnitedHealthcare, em 4 de dezembro, em Nova York





A polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, prendeu nesta segunda-feira (9) o suspeito de matar Brian Thompson, CEO da seguradora de saúde UnitedHealthcare , em Nova York. O homem detido e suspeito do crime é Luigi Mangione , de 26 anos, e estava com uma arma similar à usada no crime, além de documentos falsos.

"Até agora, a informação que estamos recebendo de Altoona é que a arma parece ser uma arma fantasma que pode ter sido feita em uma impressora 3D, capaz de disparar uma bala de 9 mm", disse Joseph Kenny , chefe dos investigadores de Nova York, ao NY Times.

Luigi foi preso em um McDonald's na cidade de Altoona, Pensilvânia, a cerca de 375 km do local do crime.

A prisão

As descrições do homem responsável pelo assassinato existiam por meio de testemunhas que viram o crime, além de diversos vídeos de segurança do local, que mostram claramente o tiroteio.

De acordo com o boletim policial, Luigi foi pego com os mesmos documentos falsos que usou para fazer check-in em um hostel de NY antes de, supostamente, cometer o crime. Ele também tinha uma arma similar àquela do crime, além de roupas e uma balaclava parecidas com as vistas durante o tiroteio.

A polícia acredita que ele agiu sozinho e não pensava em fugir do país. Ele passará por interrogatório

O suspeito de matar CEO de seguradora

Luigi Mangione tem 26 anos, ensino superior completo, e não há informações sobre antecedentes criminais. Porém, a polícia revelou que o homem tinha um manifesto escrito contra planos de saúde nos EUA.

De acordo com a polícia de Nova York , foi encontrado um texto de autoria de Luigi, de três páginas, criticando os planos de saúde; os policiais descreveram que ele tinha “má vontade em relação às empresas americanas”.

Os investigadores ainda investigam se há uma ligação dele com a UnitedHealthcare, talvez um cliente insatisfeito ou ex-funcionário.

Identificação do suspeito

NYPD tem um desafio na identificação do atirador: ele usou máscara praticamente o tempo inteiro. Isso exige uma investigação minuciosa, como disse o chefe da polícia:

"Não vamos resolver isso em 60 minutos. Estamos passando cuidadosamente por cada pedacinho de evidência que conseguimos encontrar. Eventualmente, quando a prisão for feita, teremos que apresentar todos esses fatos a um juiz e jurados, então estamos tomando nosso tempo, fazendo tudo direito e garantindo que vamos alcançar justiça para essa vítima e encerramento para sua família.”

A polícia se baseou em testemunhas do crime e uma foto de segurança tirada no saguão de um albergue na Upper West Side de Manhattan. Aparentemente, essas são as únicas imagens dele sem máscara; o suspeito, inclusive, aparece sorrindo. As imagens foram divulgadas no domingo (8) e a prisão aconteceu um dia depois.

Além disso, houve a descoberta da mochila do criminoso, encontrada no Central Park após varredura de lagos, poços e bosques do local.

As suspeitas é que ele tenha chegado ao local do crime de ônibus. Ele atirou no CEO, depois saiu correndo e, na sequência, pegou uma bicicleta. Imagens de segurança mostram que, mais tarde, ele foi a uma rodoviária - mas não é visto saindo, o que levava à suspeita que ele saiu da cidade em outro ônibus.