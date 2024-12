Reprodução Redes Sociais e Arquivo Pessoal CEO é morto a tiros em hotel de luxo de NY





Brian Thompson , CEO da UnitedHealthCare, seguradora de saúde dos Estados Unidos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (4). O tiroteio aconteceu em Nova York, na frente do hotel de luxo New York Hilton Midtown , Manhattan.

O crime aconteceu enquanto o homem saia do hotel às 6h45, de acordo com New York Times. O homem foi socorrido e levado ao hospital Mount Sinai West, mas não resistiu e morreu.

Bairro de luxo

O tiroteio aconteceu em um hotel Hilton de bairro nobre. Na parte central da cidade, as acomodações ficam

A um quarteirão do Museu de Arte Moderna de NY;

A cinco quarteirões do Central Park;

Próximo ao Rockfeller Center;

Próximo a Broadway;

Próximo a Times Square..

O crime

De acordo com testemunhas, um homem se aproximou de Thompson e deu diversos tiros à queima-roupa.





Depois, ele saiu correndo, inicialmente, e depois fugiu em uma bicicleta. Ele vestia jaqueta creme, máscara preta e usava mochila cinza.

A empresa lamentou o ocorrido: "Estamos lidando com uma situação médica muito séria com um dos membros da nossa equipe e, como resultado, temo que teremos que encerrar o evento hoje", disse o CEO da UnitedHealth, Andrew Witty, aí cancelar um evento empresarial.