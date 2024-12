AFP Retrato do ditador Bashar al-Assad com sua moldura quebrada, em uma instalação de segurança síria nos arredores da cidade central de Hama





Forças rebeldes na Síria anunciaram neste domingo (8) a tomada de Damasco sem encontrar resistência militar, e que o ditador do país, Bashar al-Assad , deixou a capital. Segundo a agência de notícias Reuters, um avião da Syrian Air decolou do aeroporto de Damasco no momento em que houve a ocupação.

A aeronave inicialmente teria voado em direção à região costeira da Síria , um reduto da seita alauíta do ditador, até fazer uma curva brusca e prosseguir na direção oposta. Minutos depois, sumiu do mapa, mostra o site Flightradar . Até o momento, não foi confirmado quem estava presente no voo.

"O avião desapareceu do radar, possivelmente o transponder [transmissor de rádio na cabine do piloto] foi desligado, mas acredito que a maior probabilidade é que a aeronave tenha sido derrubada,” disse uma fonte síria à Reuters, sem entrar em maiores detalhes.

De acordo com o "New York Times", o primeiro-ministro da Síria, Mohammad Ghazi al-Jalali , afirma que conversou por telefone com o ditador Assad no último sábado (7), mas não conseguiu mais entrar em contato com ele desde então.

População celebra



Segundo testemunhas, milhares de pessoas, a pé e em carros, reuniram-se na praça principal de Damasco, acenando e gritando "Liberdade" após o domínio dos rebeldes. O primeiro-ministro sírio, Mohammad Ghazi al-Jalali, teria afirmado que permanece em sua casa e estava disposto a apoiar a continuidade do governo, após a fuga de Assad.

Em seguida, o líder rebelde sírio Ahmed al-Sharaa disse que está proibido se aproximar de instituições públicas, que, segundo ele, continuarão sob a supervisão do "ex-primeiro-ministro" até serem oficialmente entregues.

Em um pronunciamento ao vivo na TV local, os rebeldes comemoraram o que chamaram de "queda de Assad" e afirmaram estar libertando pessoas que foram injustamente presas durante o regime do ditador.

O controle em regiões estratégicas

Poucas horas antes, os rebeldes anunciaram o controle total de Homs, após um dia de combates, deixando o regime de 24 anos de Assad à beira do colapso. O líder da oposição síria, Hadi al-Bahra, baseado na Turquia, anunciou à Al Jazeera que representantes do grupo se reunirão com países árabes, europeus e a ONU para discutir e definir a próxima fase do processo político na Síria.

O jornal The New York Times informou que um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou que o presidente americano Joe Biden está "monitorando de perto os eventos extraordinários na Síria".

Mais cedo, antes da fuga de Assad, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que tomará posse em janeiro, afirmou que o país não deve se envolver no conflito.





Quem é Bashar al-Assad?

Bashar al-Assad tem 59 anos e sucedeu no poder o pai, Hafez a-Assad, que morreu 2000 após governar a Síria por três décadas. Seu regime foi fruto de um golpe de Estado em 1971. Nascido em Damasco, estudou medicina e se especializou em oftalmologia. Em Londres, cursou uma pós-graduação.

Em 10 de junho de 2000, ele foi declarado presidente pelo parlamento após um referendo popular no qual recebeu uma aprovação de 97,29%. Naquele momento, Bashar tinha 34 anos. Ele renovou seu mandato outras duas vezes, por períodos de sete anos. A família Assad governa a Síria há mais de 50 anos.