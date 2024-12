Reprodução / Redes Sociais Menino de 18 anos ganha na loteria





Um adolescente que mora na Califórnia foi contemplado com sorte ao completar 18 anos: ao apostar em uma das primeiras vezes na loteria, ganhou US$ 250 mil! Isso é equivalente a pouco mais de R$ 1,5 milhão.

Maioridade premiada

O menino chamado AJ Tamraz estava com a mãe, Danielle Magalen , no carro. Eles estavam voltando do show do cantor country Zach Bryan , onde foram comemorar o aniversário de 18 anos do adolescente.

Era uma viagem de 14 horas, e a dupla fez paradas constantes. De acordo com a KTLA, em dado momento, o carro parou em um posto de gasolina para eles usarem o banheiro e comprarem comida.





Mas a mãe viu uma raspadinha de loteria com temática de Natal e decidiu presentear o filho com alguns tickets de loteria, já que a idade para comprá-los, agora. Ele comprou 4 deles, e três não deram em nada. A sorte mudou no último:

“Ela me deu US$ 20 e eu entrei e comprei alguns tickets na máquina. Primeiro, raspei e vi o número ‘50’, e aí virou ‘250’ e comecei a ficar animado. Mas eu vi um ponto e mais ‘zeros’!”

Planos para o dinheiro

O menino ficou chocado com o dinheiro, e a mãe dele chorou. Eles continuaram a viagem, felizes e comemorando.

O adolescente pretende usar o dinheiro para terminar de pagar o financiamento do carro da mãe, algumas dívidas dos dois e seis meses de aluguel.

“Ela vai conseguir respirar um pouco, e eu vou poder ajudar. É o que eu sempre sonhei”, completou.