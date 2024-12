Arquivo pessoal Homem precisa "caçar" ladrões de cartão de crédito





Um podador de árvores de 59 anos precisou fazer justiça sozinho após levar um golpe e o banco se recusar a ajudar. Ao todo, ele perdeu cerca de R$ 85 mil reais (US$ 14 mil) que usaria para o casamento, e precisou “investigar o crime” sozinho.

O caso

O homem, chamado Walter Vantilburg , percebeu que o cartão dele estava com várias transações estranhas: eram cinco passagens na JB Hi-Fi store, loja famosa da Austrália.Ele percebeu em setembro, quando pagava um funcionário.

O homem disse que usa o cartão apenas para transações do próprio negócio, e estranhou a loja aparecer no extrato - ainda mais quando percebeu o nome da loja.

“Esse cartão está sempre comigo, na carteira. Uso para combustível, é um cartão de negócios, uso para fazer reparos e comprar peças,” disse ao news.com.au.

Falta de ajuda

Inicialmente, ele contatou o banco e pediu ajuda para evitar o golpe. Ele esperava conseguir auxílio, pois diversas das transações estavam pendentes e não haviam sido descontadas.

Porém, de acordo com Walter, o banco “nem ligou” e disse que não havia como impedir as transferências. Ele assistiu enquanto, transação a transação, os US$ 14 mil viraram menos de US$ 2 mil.





Ele chegou a cancelar o cartão de crédito, mas depois descobriu que o banco não fez nenhum alerta de fraude e ainda disse que a culpa era dele por ter passado o número e autorizado o uso do cartão em uma carteira digital.

Ele era cliente do banco há 20 anos e ficou indignado com a falta de preocupação. “Isso que não entendo. O banco Bendigo basicamente sugeriu que eu tinha algo a ver. Disseram ‘é sua falta, não vamos ajudar’ - essa foi a atitude que tive. Não tive ajuda deles. Disseram ‘ah, você deu seu cartão para alguém’.”

Investigação pessoal

O homem, então, tentou falar com a polícia após não ter ajuda do banco. Mas a autoridade afirmou que não tinha informações suficientes para seguir o caso. Ele, então, seguiu com a própria investigação.

Inicialmente, Walter contatou as cinco lojas nas quais o cartão fora usado. A primeira disse que não podia fazer nada, mas a segunda deu resultado.

O gerente da loja imprimiu as notas fiscais e foi atrás de filmagens. Essas mostravam dois homens fazendo as compras. Eles compraram:

3 Samsung Galaxy Z Flip6

3 Google Pixel 9

1 iPad pro.

Banco volta atrás

Após Walter descobrir sozinho tudo o que aconteceu e comentar publicamente a história, o banco Bendigo voltou atrás e resolveu reembolsar o dinheiro para o homem. Um comunicado oficial diz:

“'O Bendigo Bank tenta recuperar fundos perdidos em golpes sempre que possível e, nem é preciso dizer, quando o banco estiver em falta, reembolsaremos os clientes pela perda de fundos.”

A polícia, também, começou uma investigação de roubo e raude: “Acredita-se que dois desconhecidos usaram um cartão clonado em várias lojas,” diz o relatório oficial. “A investigação continua.