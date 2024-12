AFP Presidente sul-coreano anunciou a medida de surpresa em pronunciamento nas TVs





O presidente da Coreia do Sul impôs nesta terça-feira (3) a lei marcial no país para "limpar" do território espiões pró- Coreia do Norte . O anúncio feito pelo presidente Yoon Suk Yeol , em um pronunciamento surpresa emitido nas TVs do país, enfrenta fortes protestos da oposição e de autoridades do país.

A lei marcial restringe o acesso a direitos civis e substitui a legislação normal por leis militares. Presidente sul-coreano definiu a medida para "proteger o país de forças comunistas".

Pronunciamento

No decreto em rede nacional, Yeol não especificou as ameaças da Coreia do Norte que justificam a imposição da lei. Ele disse que a medida foi adotada para detectar "elementos pró-Coreia do Norte".

"Declaro lei marcial para proteger a livre República da Coreia da ameaça das forças comunistas norte-coreanas, para erradicar as desprezíveis forças anti-estado e pró-norte-coreanas que estão saqueando a liberdade e a felicidade do nosso povo, e para proteger a ordem constitucional livre", disse Yoon.

O presidente sul-coreano criticou movimentos feitos nesta semana pela oposição do país na Câmara dos Deputados, como uma moção de impeachment contra promotores do país e a rejeição de uma proposta de orçamento do governo.

Críticas

O chefe da Polícia da Coreia do Sul criticou a medida e convocou uma reunião de emergência ainda nesta terça para debater a medida. Membros do próprio governo também se disseram contra a imposição da norma.

Opositores ao governo e contra a medida convocaram todos os partidos a irem ao Parlamento, em Seul, para protestar contra a adoção da lei. O presidente do Parlamento, também da oposição, disse que faria uma sessão de urgência na noite desta terça para debater o anúncio do presidente.

A partir da lei marcial, o Parlamento foi fechado, com bloqueios a todos os acessos, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap. O ex-ministro da Justiça sul-coreano Han Dong-hoon disse que a declaração da lei marcial é "errada" e que vai pará-la com a ajuda do povo.

Lei Marcial

A lei marcial é um decreto que estabelece medidas drásticas em cenários de crise , em especial em contextos de guerra . Esse mecanismo determina a suspensão temporária de leis e dos direitos civis e sua substituição pela lei e administração militar.

Na prática, a população fica sujeita a uma série de regras mais rígidas até que a ordem seja reestabelecida. Na história, sempre foi implantada como algo provisório a partir de algum acontecimento atípico no país.