Arquivo pessoal Ana Claudia Morais participou de imigração voluntária e recebeu ajuda do governo britânico





Uma brasileira recebeu cerca de R$ 22 mil do governo britânico por… voltar ao Brasil! A mulher fez parte do programa de retorno voluntário de imigrantes - e foi recompensada com 3 mil libras. Porém, entre as condições dela, ela não poderá retornar ao país por cinco anos.

De acordo com The Guardian , o programa trouxe mais de 600 brasileiros, incluindo mais de 100 crianças. A maioria foi por meio do programa, de acordo com o Ministério do Interior do Reino Unido.

Pedido de ajuda

A mulher se chama Ana Claudia Moraes e é de São Simão, Goiás. Ela estava em Londres desde 2021, trabalhando com faxina, mas resolveu voltar quando engravidou. Ela ouviu falar sobre o programa e resolveu tentar:

“Entrei em contato com a embaixada britânica, pedia a ajuda e eles me responderam com a passagem de volta e o suporte financeiro. Decidi fazer isso porque eu tinha ido ganhar um dinheiro para construir a minha casa que eu não tinha condições aqui no Brasil. Foram três anos mandando o dinheiro para a obra e eu tinha como meta que, assim que acabasse, eu voltaria. Eu tenho dois filhos que ficaram no Brasil. (...). Eles ainda ofereceram 3 mil libras que estavam em um cartão e que daria direito ao saque no Brasil,” disse ao g1.





Ela fez o pedido em 30 de julho e a passagem recebida era para 11 de setembro. Ela foi informada que receberia o dinheiro, mas seria incluída no sistema de imigrantes ilegais do Reino Unido. Ela não poderá voltar ao país por cinco anos.

"Eles não falaram que isso era uma deportação, até porque tinha até um 'prêmio', mas também não nos disseram qual seria a diferença entre quem aceitou o retorno voluntário de quem era pego ilegal no país e, por isso, deportado."

O governo britânico ainda informou para ela a necessidade de sacar o dinheiro o quão antes fosse possível: "Eles deram esse dinheiro como que para nos ajudar a nos reestabelecer no país de origem, mas reforçavam que era para tirar tudo no cartão que deram assim que chegasse ao Brasil", disse.