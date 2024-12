Reprodução Após o ocorrido, o pastor lamentou o comportamento do homem





Um ladrão armado com um machado invadiu a First Family Church, localizada em Antioch, Califórnia, no Dia de Ação de Graças . O homem entrou no local após quebrar uma janela, mas foi confrontado pelo pastor Nick Neves, que é treinado em artes marciais.

De acordo com informações, Neves pediu ao invasor que parasse e informou que a polícia já havia sido acionada. O ladrão, entretanto, tentou lutar, iniciando um confronto que durou cerca de 15 minutos no estacionamento da igreja.

Utilizando técnicas de jiu-jítsu brasileiro e kickboxing, o pastor conseguiu imobilizar o homem sem causar ferimentos graves.

O Departamento de Polícia de Antioch chegou ao local e levou o invasor sob custódia. Nem o ladrão nem Nick Neves sofreram ferimentos graves durante o episódio.

Após o ocorrido, o pastor lamentou o comportamento do homem, destacando que a igreja realiza trabalhos sociais e auxilia 130 famílias locais. “Se ele tivesse entrado pacificamente, teríamos ajudado”, afirmou.





Pastor recebeu elogios

Jeff Strawther, membro da igreja, elogiou a coragem do pastor. “Estamos gratos por ele ter evitado consequências mais graves. Foi um ato de bravura”, declarou.

O caso está sob investigação pelas autoridades, e a identidade do invasor não foi divulgada. Apesar do episódio, não houve registro de danos à propriedade ou de consequências graves para os envolvidos.