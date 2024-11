Divulgação/Governo do Mar Vermelho Embarcação desapareceu dos radares após pedido de socorro





Um iate de luxo com dezenas de turistas afundou na costa do Egito nesta segunda-feira (25), deixando pessoas desaparecidas. Uma grande operação de busca e resgate foi lançada para tentar salvar as 45 pessoas, entre turistas e tripulação, que estavam a bordo.

De acordo com as autoridades egípcias, ao menos 17 pessoas estão desaparecidas. A embarcação “ Sea Story ” estava no Mar Vermelho , próximo a Marsa Alam, para uma viagem de mergulho e deveria retornar à Marina de Hurghada no dia 29 de novembro.

O pedido de socorro veio por volta das 5h30 (horário local), quando um membro da tripulação enviou um sinal de emergência. Minutos depois, a embarcação desapareceu dos radares e perdeu contato com as autoridades.

Resgate

A bordo estavam 31 turistas de diferentes nacionalidades e 14 tripulantes. As autoridades mobilizaram equipes de resgate, incluindo um helicóptero, para localizar os desaparecidos. O governador do Mar Vermelho, Major General Amr Hanafy, informou que alguns turistas foram resgatados, embora o número exato ainda não tenha sido divulgado.

As autoridades explicaram que o avião de busca e salvamento conseguiu transportar alguns dos sobreviventes de avião para receber os cuidados médicos necessários, enquanto o resto dos sobreviventes ficaram presos no local até a chegada de uma fragata.





O iate

Construído em 2022, o Sea Story é um barco de lazer de quase 45 metros de comprimento, com capacidade para 32 passageiros. Equipado com 18 cabines duplas, a embarcação é usada em excursões de mergulho para explorar recifes e naufrágios no Mar Vermelho.