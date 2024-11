Reprodução Alex Vieira Ferreira





Uma mulher de 65 anos reagiu a uma tentativa de estupro e esfaqueou o agressor, Alex Vieira Ferreira , de 25 anos, no último domingo (24), na zona rural de Capixaba , no Acre . O caso ocorreu no Ramal da Associação, quando a idosa caminhava sozinha em direção à rodovia para pegar um ônibus para Rio Branco. Segundo seu relato, o vizinho, armado com uma faca, tentou arrastá-la para o matagal, mas ela conseguiu reagir, desferindo um golpe na coxa do suspeito.

Apesar do ferimento, Ferreira perseguiu a vítima com a faca e tentou matá-la. Após pedir ajuda, a idosa conseguiu escapar, e o agressor fugiu. Ele foi preso mais tarde, mas, devido à falta de escolta policial, foi deixado no hospital sob a supervisão de familiares. Atualmente, o suspeito está internado em Rio Branco e é investigado por tentativa de estupro e feminicídio.

A vítima revelou que já havia sido abusada sexualmente pelo mesmo homem em outras duas ocasiões, mas não denunciou por medo. Ferreira possui histórico criminal extenso, incluindo homicídio, tráfico de drogas e participação em organização criminosa. O delegado Aldizio Neto, responsável pelo caso, instaurou um inquérito e está apurando os fatos.

Por questões de segurança, o casal de idosos foi retirado de sua propriedade pela Polícia Militar do Acre e levado para um local seguro. Segundo a polícia, Ferreira é considerado extremamente perigoso, sendo suspeito de envolvimento em uma chacina e outros crimes graves na região.