Embaixada dos EUA no Uruguai / Flickr / Juan Casal Yamandú Orsi é eleito novo presidente do Uruguai

Após ser eleito presidente do Uruguai neste domingo (24) , Yamandú Orsi , da Frente Ampla, fez um discurso de união, enfatizando a importância da democracia e do respeito às divergências ideológicas. Em um evento com dezenas de milhares de apoiadores em Montevidéu , Orsi afirmou que não há futuro para o país sem a possibilidade de divergência, ressaltando que é no diálogo entre pessoas com sentimentos diferentes que a verdadeira democracia se constrói.

"Não há futuro se não podemos divergir", declarou o novo presidente, destacando a importância de respeitar as opiniões divergentes e de construir uma república democrática com base no debate de ideias. Ele também reconheceu a diversidade de sentimentos entre os cidadãos e afirmou que todos são fundamentais para a construção de um país melhor.

Orsi, que venceu o segundo turno das eleições, destacou o retorno da Frente Ampla ao poder, após cinco anos de oposição, e afirmou que seu compromisso é representar a todos os uruguaios, inclusive aqueles que não votaram nele ou que não compartilham de suas ideias. "Vamos entender que há outra parte do nosso povo que há algum tempo nutre um sentimento diferente. Essas pessoas também terão que nos ajudar a construir um país melhor", afirmou.

O presidente eleito também reiterou seu compromisso com o crescimento nacional e com a construção de uma sociedade mais integrada, onde as diferenças sejam respeitadas e ninguém seja deixado para trás, seja no campo econômico, social ou político. "Serei o presidente do crescimento nacional, de um país que avance e que esse crescimento atinja a todos e a todas", completou Orsi.

Vice-presidente Carolina Cosse celebra a vitória

Carolina Cosse, vice-presidente eleita ao lado de Orsi, também fez um discurso de celebração, destacando a importância de um novo começo para o Uruguai. "Hoje começa um caminho de paz, de tolerância, um caminho seguro para o futuro", disse Cosse, refletindo sobre a vitória da Frente Ampla e a necessidade de respeitar as opiniões de todos.

"Vocês têm o nosso coração nas mãos", afirmou a vice-presidente, que se comprometeu a trabalhar por um Uruguai mais progressista, onde todas as opiniões sejam respeitadas. Ela também destacou a importância de não guardar rancores dos adversários, propondo um caminho de paz e respeito para o futuro do país.