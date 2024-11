Embaixada dos EUA no Uruguai / Flickr / Juan Casal Yamandú Orsi é eleito novo presidente do Uruguai

Yamandú Orsi , candidato da Frente Ampla, foi eleito presidente do Uruguai neste domingo (24) com 49,3% dos votos, derrotando o conservador Álvaro Delgado , que obteve 46,4%. Por ser de esquerda , é visto no país como um "pupilo" do ex-presidente José Alberto "Pepe" Mujica .

Com 57 anos, Orsi é ex-professor de história e já foi governador do departamento de Canelones, o segundo maior do país. O novo presidente se posiciona como oposição ao atual governo de Luis Lacalle Pou e teve a campanha apoiada pelo ex-presidente José Mujica, sendo considerado por muitos seu pupilo político.

Durante a campanha, Orsi abordou temas como meio ambiente, apoio aos pequenos produtores e inclusão social. Além disso, prometeu não realizar mudanças radicais e pautar seu governo pelo diálogo.

Assim como Mujica, Orsi afirmou que não residirá no tradicional Palácio Estévez, a casa oficial dos presidentes. Ele prefere uma vida simples no campo, sem luxo, como expressou em várias entrevistas.

Antes mesmo da confirmação oficial da vitória, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Orsi, com base nas projeções que indicavam a vitória do esquerdista.

"Quero congratular o povo uruguaio pela realização de eleições democráticas e pacíficas e, em especial, o presidente eleito Yamandú Orsi, a Frente Ampla e meu amigo Pepe Mujica pela vitória no pleito de hoje", escreveu Lula no X (antigo Twitter). "Essa é uma vitória de toda a América Latina e do Caribe. Brasil e Uruguai seguirão trabalhando juntos no Mercosul e em outros fóruns pelo desenvolvimento justo e sustentável, pela paz e em prol da integração regional."

Perfil

Yamandú Orsi, eleito presidente do Uruguai, tem uma trajetória marcada por uma carreira política sólida e por influências de grandes nomes da política uruguaia. Casado com Laura Alonso Pérez, Orsi é pai de dois filhos gêmeos, Victorio e Lucía, nascidos quando ele tinha 45 anos.

Natural de Santa Rosa, cidade rural do Uruguai, Orsi nasceu em 1967. Sua infância foi influenciada pela vida simples no campo, com seu pai trabalhando em um vinhedo e sua mãe sendo costureira. Em 1972, a família se mudou para Canelones após uma lesão no pai, que o impediu de continuar trabalhando na lavoura. Em Canelones, a família abriu um armazém, onde Orsi também trabalhou.

Ele foi educado em escolas públicas e, embora tenha sido coroinha em sua juventude, hoje se define como agnóstico. A política entrou em sua vida nos anos 70 e 80, com o fascínio pela música popular da época. Após o retorno da democracia no Uruguai, Orsi decidiu se formar professor de história, profissão que exerceu por um tempo antes de se dedicar à política.

A carreira política de Orsi começou em 2005, quando assumiu o cargo de secretário-geral da Prefeitura de Canelones. Em 2015, foi eleito prefeito da cidade e governou por dois mandatos consecutivos. Durante sua gestão, Orsi foi influenciado por grandes nomes da política uruguaia, como o ex-presidente José Mujica, sua esposa Lucía Topolansky e Marcos Carámbula, ex-prefeito de Canelones.