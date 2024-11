Reprodução NY Post O suspeito agiu sozinho

Na tarde de quarta-feira (29), um roubo chocou a Igreja de São Francisco de Assis, localizada no Midtown de Manhattan, em Nova Iorque , quando um homem entrou sozinho na igreja e levou uma rosa banhada a ouro, avaliada em 3 mil dólares (Aproximadamente R$ 15 mil), do memorial em homenagem às vítimas do 11 de setembro.

O objeto, que faz parte do Memorial do 11 de Setembro e foi criado a partir de aço do Ground Zero, foi retirado de um local sagrado que reverencia as vidas perdidas naquele trágico dia. A ação foi considerada pela polícia e pelo padre da paróquia como uma grave "profanação".

O ladrão entrou na igreja, situada na West 31st Street, por volta das 14h30, e pegou a rosa, um símbolo de esperança e resiliência, conforme explicou o Padre Brian Jordan, responsável pela paróquia. Ele classificou o ato como algo muito mais grave do que um simples roubo, descrevendo-o como uma violação de um local dedicado à memória de todos os que morreram nos atentados.

"Isso não foi apenas um roubo, na minha opinião, foi um ato de profanação", afirmou o padre Jordan.

O memorial na igreja, que homenageia as vítimas do 11 de setembro, tem um valor sentimental e simbólico significativo, especialmente para os fiéis da paróquia. O Padre Mychal Judge, que era o pastor da igreja e capelão do FDNY na época, é uma das figuras centrais lembradas no local, assim como Carol LaPlante, voluntária e designer da igreja, também falecida durante os ataques. A rosa roubada, feita com aço do local dos atentados, representava um símbolo de resiliência para a comunidade.

"Em outras palavras, triunfo sobre o mal", disse o Padre Jordan. "A rosa da esperança é maior que o mal da destruição."

A polícia de Nova York divulgou um vídeo do suspeito, no qual ele aparece caminhando calmamente pela calçada, segurando a rosa roubada, sem perceber que estava sendo filmado. O ladrão ainda não foi capturado até a noite de quinta-feira.

O padre Jordan descreveu o suspeito como um homem jovem, de cerca de 21 anos, que já havia sido expulso duas vezes pelo segurança da igreja. Segundo o sacerdote, o homem era conhecido por ser um "ranger solitário", alguém que evitava qualquer tipo de contato social.

"Já o vimos várias vezes – ele é como um 'lobo solitário'", explicou Jordan. "Se ele tivesse pedido ajuda, eu o ajudaria… Ele simplesmente se esquivava de qualquer tipo de contato."

Apesar de ser vítima de um crime em seu templo, o Padre Jordan expressou compaixão pelo suspeito, dizendo que não gostaria de vê-lo "mofando na cela da prisão", pois acreditava que isso não ajudaria em nada. Em vez disso, o padre fez um apelo para que o homem procurasse ajuda e receba tratamento adequado.

"Eu espero e rezo para que esse homem problemático se entregue à polícia e receba o tratamento psiquiátrico adequado que ele precisa", disse o padre Jordan. "Eu quero que esse homem, depois de ser preso, não vá para a prisão, mas para um centro psiquiátrico para receber ajuda, para ter uma segunda chance na vida."

O padre também reforçou que, embora o suspeito tenha cometido um crime, ele é jovem e merece uma oportunidade de reabilitação.

"Ele é jovem", afirmou. "Não queremos ter mais uma vítima da nossa sociedade. Queremos que ele busque reabilitação e endireite sua vida."

Na quinta-feira à tarde, o Padre Jordan realizou uma bênção no memorial com água benta, simbolizando um gesto de purificação e oração pela situação. Ele também fez um apelo à cidade de Nova York para que se invista mais em recursos para o tratamento de pessoas com problemas de saúde mental.

"Isso é um alerta para a cidade", afirmou o padre. "Você conhece a expressão 'Nada é mais sagrado'? Deveria ser. É um alerta de que precisamos investir mais recursos para ajudar pessoas com problemas de saúde mental."

Ele também fez críticas ao sistema de justiça, mencionando a situação da Ilha de Rikers, onde pessoas com questões psiquiátricas muitas vezes acabam encarceradas sem a devida ajuda.

"Temos uma porta giratória com a Ilha de Rikers", disse Jordan. "Eu quero que ele receba ajuda. Quero que a cidade invista nele. Eu acredito no Deus das segundas chances."

A polícia local pediu que qualquer pessoa com informações sobre o suspeito entre em contato com a linha direta de pelo número 1-800-577-TIPS (8477) ou pelo X @NYPDTips. Também é possível enviar dicas através do site do Crime Stoppers.