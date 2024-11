Russian Defence Minister Míssil foi usado pela 1ª vez na guerra

Militares ucranianos acusaram a Rússia de lançar um míssil intercontinental (ICBM) durante um ataque à cidade de Dnipro , na manhã de quinta-feira (21), que resultou em dois feridos. A declaração não especificou qual tipo de ICBM foi utilizado.

O que é?

Os mísseis balísticos intercontinentais são armas de longo alcance, com capacidade mínima de 5.500 quilômetros, mas algumas versões podem alcançar mais de 9.000 quilômetros, segundo o Centro de Controle de Armas e Não Proliferação. Esses mísseis são disparados no espaço e, em seguida, liberam uma ou mais ogivas que reentram na atmosfera antes de atingir seus alvos.

ICBMs podem ser lançados de silos ou veículos de lançamento móveis e utilizam combustível sólido ou líquido. Mísseis com combustível sólido são considerados mais perigosos, pois podem ser lançados com maior rapidez do que os movidos a combustível líquido.

O primeiro lançamento de um ICBM foi realizado pela União Soviética em 1957, seguido pelos Estados Unidos em 1959.

Além dos ICBMs, existem outros tipos de mísseis balísticos, como os de alcance intermediário (IRBM), que têm um alcance entre 3.000 e 5.000 quilômetros; de alcance médio, entre 1.000 e 3.000 quilômetros; e os de alcance curto, com menos de 1.000 quilômetros.