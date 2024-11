João Pedro Lima/iG Cúpula do G20 começa nesta segunda-feira (18)

O Brasil lançou a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza nesta segunda-feira (18), durante a Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro (RJ). Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que esse é o "maior legado" do grupo dos 20 para o mundo.

Criado pelo Brasil, o acordo se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo. É a principal bandeira da liderança brasileira no G20.

O grupo de 82 países assinantes possui nações dos cinco continentes, além de 26 organizações internacionais, nove instituições financeiras globais e 31 ONGs do Brasil e do mundo. União Europeia e União Africana também assinam a aliança. Mais países podem aderir no futuro, e a expectativa do Brasil é que o número final se aproxime de 100.

"A fome e a pobreza não são resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, 'é a expressão biológica dos males sociais'. É produto de decisões políticas, que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. O G20 representa 85% dos 110 trilhões de dólares do PIB mundial. Compete aos que estão aqui a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma Aliança Global contra a Fome e a Pobreza", disse o presidente em seu discurso.



"Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Não por acaso, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1 e 2 da Agenda 2030. Com a Aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível", continuou o mandatário.

A Argentina foi o último país do G20 a assinar o acordo. O país de Javier Milei tem se oposto às negociações da declaração final de líderes.

Veja a lista dos países assinantes: