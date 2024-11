ALLISON ROBBERT O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em Washington, em 13 de novembro de 2024

O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , anunciou neste sábado (16) a nomeação de Chris Wright como seu novo secretário de Energia . Wright, que é executivo-chefe da Liberty Energy, uma das principais empresas de fracking (extração de gás de xisto) sediada em Denver, assume o cargo com a missão de reduzir a burocracia no setor energético, o que, segundo Trump, deve estimular investimentos em combustíveis fósseis.

Em comunicado oficial, Trump afirmou que Wright será "um líder-chave", destacando sua capacidade de "impulsionar a inovação, cortar a burocracia e inaugurar uma nova 'Era Dourada de Prosperidade Americana e Paz Global'". A escolha de Wright, que é amplamente conhecido por suas opiniões favoráveis aos combustíveis fósseis e por seu ceticismo em relação às questões climáticas, reflete a ênfase de Trump em expandir a produção de energia nos Estados Unidos, especialmente no setor de petróleo e gás.

Chris Wright, que se descreve como "um nerd da tecnologia que se tornou empresário", tem sido um forte defensor da indústria de combustíveis fósseis. Em diversas declarações públicas, ele argumentou que o petróleo e o gás não só são essenciais para a economia americana, mas também podem ser instrumentos de redução da pobreza global. Em um vídeo amplamente compartilhado no LinkedIn no ano passado, Wright afirmou que "não há crise climática" e que os Estados Unidos não estão em "uma transição energética".

Essas declarações colocaram Wright em uma posição controversa, especialmente considerando o crescente movimento global em torno da urgência climática. Seu ceticismo em relação às mudanças climáticas e à necessidade de transição para fontes de energia renováveis é um ponto de discórdia com muitos especialistas e ativistas ambientais.

Sem experiência política direta, Wright foi escolhido em grande parte por sua visibilidade na mídia e sua associação com as causas que Trump defende. O empresário tem feito aparições frequentes em programas da Fox News, podcasts e nas redes sociais, onde promove a ideia de que o setor de petróleo e gás pode ser compatível com causas progressistas, como a luta pela igualdade de gênero.

Trump, em seu comunicado, elogiou Wright como um "tecnólogo e empresário líder em energia" e destacou seu papel como um dos pioneiros na revolução do xisto nos Estados Unidos, o que, segundo o ex-presidente, foi fundamental para a independência energética do país e para a transformação dos mercados globais de energia e da geopolítica.

A nomeação de Wright se alinha à visão de Trump de ampliar a liderança energética dos Estados Unidos no cenário global. Além de liderar o Departamento de Energia, Wright também será parte de um novo conselho nacional de energia, criado para impulsionar o domínio energético dos EUA e combater o que Trump descreve como uma "corrida armamentista" na área de inteligência artificial (IA), especialmente com a China.

Na mesma semana, Trump anunciou também a nomeação do governador Doug Burgum, da Dakota do Norte, para liderar o Departamento do Interior e presidir o conselho nacional de energia.

Trump disse que a equipe “impulsionará o domínio energético dos EUA, o que reduzirá a inflação, vencerá a corrida armamentista de IA [inteligência artificial] a China (e outros) e expandirá o poder diplomático americano para acabar com as guerras em todo o mundo”.