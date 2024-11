Reprodução Elon Musk (E) e Donald Trump (D)





O presidente eleito Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (12), que o bilionário Elon Musk será o novo chefe do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos . O cargo será dividido com o empresário Vivek Ramaswamy , marcando uma nova abordagem de gestão para o próximo mandato republicano.

Durante sua campanha, Trump prometeu que, caso vencesse, Elon Musk seria colocado à frente de uma comissão destinada a melhorar a eficiência do governo. “Vamos desmantelar a burocracia, cortar regulamentações excessivas e eliminar gastos desnecessários”, afirmou Trump em comunicado, enfatizando que Musk foi escolhido para comandar essa transformação estrutural no governo federal.

Elon Musk, que foi um dos principais apoiadores financeiros da campanha de Trump, teria desembolsado cerca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1,15 bilhão) para ajudar o republicano a se eleger, segundo a Associated Press. Críticos, no entanto, alertam para possíveis conflitos de interesse, uma vez que empresas de Musk, como SpaceX e Tesla, possuem contratos bilionários com o governo americano.

Musk já traçou um plano ambicioso para economizar até US$ 2 trilhões por meio da redução de gastos públicos, com foco em cortar a burocracia federal. Ele admitiu que as mudanças podem gerar “dificuldades temporárias” para a população, mas garantiu que os cortes são necessários para a sustentabilidade econômica do país. Além disso, Musk deve pressionar Trump por uma desregulamentação mais ampla em setores estratégicos, como Inteligência Artificial e criptomoedas.

Ao seu lado, o bilionário Vivek Ramaswamy, que ganhou notoriedade como o “Novo Trump” nas primárias republicanas, será co-líder do órgão. Ramaswamy, conhecido por suas opiniões polêmicas, defende políticas rígidas de imigração, incluindo a deportação em massa de imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos.